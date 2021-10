„Rebelsynth“ startet nach langer Pandemie-Pause wieder durch. Die Schwelmer Musiker Michael zum Bruch (45) und Stefan Bertram (46) sind am 31. Oktober live im Parkhotel Fritz am Brunnen zu hören.

Kultur Schwelm: „Rebelsynth“ spielen live im Fritz am Brunnen

Schwelm. Wer sich nach Live-Musik sehnt, der sollte sich den 31. Oktober in Schwelm freihalten.

Nach eineinhalb Jahren Corona-Zwangspause sind die Schwelmer Musiker Michael zum Bruch (45) und Stefan Bertram (46) in ihrer Formation als „Rebelsynth“ wieder live unterwegs.

Zuletzt hatte das Schwelmer Duo kurz vor Pandemiebeginn einen beeindruckenden Auftritt im Rahmen einer 80/90er Party des L.A. Diner, bei dem sie das Publikum mit altbekannten Songs von Depeche Mode, Tears For Fears, Pink Floyd, Jean-Michel Jarre und vielen mehr begeistern konnten. Nun erwartet die Gäste der stylischen dotBAR im Parkhotel Fritz am Brunnen am Sonntag, 31. Oktober, wieder ein tolles Programm aus Instrumental- und Gesangsstücken der 80er und 90er Jahre.

Und was wäre besser geeignet als eine kultivierte Halloween-Party in exklusivem Ambiente, um die Unannehmlichkeiten der Corona-Pandemie ein wenig hinter sich zu lassen. Dennoch gilt natürlich: Sicherer feiern mit 3G-Regelung und begrenzter Ticketanzahl.

