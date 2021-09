Schwelm: Reinigung der Biotonnen verschiebt sich

Eine Grüne Tonne (Biotonne) für Biomüll. Die in Schwelm für kommende Woche geplante Reinigung der Behälter muss verschoben werden.

Schwelm. Die für kommende Woche angekündigte Biotonnenreinigung in Schwelm muss abgesagt werden. Es gibt einen neuen Termin.

Die Technischen Betriebe Schwelm informieren darüber, dass die für die kommende Woche (20. bis 23. September) angekündigte Biotonnenreinigung wegen des kurzfristigen Ausfalls des Dienstleisters abgesagt werden muss. Die Reinigung wird in der 40. Kalenderwoche vom 4. bis 7. Oktober nachgeholt. Die TBS bitten um Verständnis für diese Verschiebung.

Die sonstigen Vorgaben bei der Reinigung bleiben bestehen: Damit die Bioabfallbehälter gespült werden können, müssen sie am Tag der Leerung bis 7 Uhr an der Straße stehen, auch wenn sie normalerweise erst später geleert werden, da für den Spülservice die Tour des Leerungsfahrzeugs umgestellt wird.

Die Reinigung erfolgt nach der Leerung und kann eventuell auch in den Abendstunden oder am Folgetag durchgeführt werden. Die Bürgerinnen und Bürger werden daher gebeten, die Bioabfallbehälter entsprechend lange an der Straße stehen zu lassen.

