Schwelm: Sänger Christian Löer stellt neues Album vor

Schwelm. Der christliche Sänger und Songwriter Christian Löer stellt sein neues Album vor. Ende Oktober ist er in Schwelm zu Gast.

Melodiöse, eingängige Popsongs mit der besten Nachricht der Welt („Chance-Songs“) verspricht der christliche Sänger und Songschreiber Christian Löer, der mit dem Programm seines neuen Albums „Horizonterweiterung“ auf Tour geht. Er gastiert am 30. Oktober um 19 Uhr in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Schwelm, Westfalendamm 27.

Seine positiven Songs, so das Info, machen Lust aufs Leben, öffnen den Blick für das Schöne, spenden Trost und laden ein, das Gute an der Guten Nachricht zu feiern. Entsprechend fallen einige Bewertungen aus dem Umfeld aus: „Ich bin einfach nur begeistert! Großes Kompliment für viele tolle neue Lieder mit klaren und barmherzigen Statements, ganz tolle Produktion (...)“ (Hansi Scharnowski, Pop-Kantor Münster; Wegbegleiter, Produzent und Arrangeur).

„Anregend - treffend - hinterfragend, herausfordernd und tröstend (…), getragen durch eine weiche, musikalische Untermalung geben sie die Songs den Zuhörern motivierende Impulse für die Seele und tatkräftiges Leben.“ (Bernd Schlottoff, Pfarrer im Ruhestand, Sandkrug, Freund und „geistlicher Vater“)

„Gute deutsche Popmusik, eine Stimme, der man gerne zuhört, Up-Tempo-Nummern, blitzsauber produziert. Schön, dass es neue Songs von Christian Löer gibt! (…) Große Empfehlung“, (Klaus-André Eickhoff, Liedermacher und Podcaster)

Im Konzert erlebt man den lebensfrohen Ruhrpottler (aufgewachsen in Wanne-Eickel, jetzt wohnhaft in Dorsten) an Gitarre und Piano auch nachdenklich, meist aber charmant und humorvoll. Neben allen 14 neuen Titeln gibt es im Live-Programm immer auch ein paar ältere Songs, mit denen er sich als junger Liedermacher in die Herzen der Zuhörer sang: Christian Löer war bereits in den 90er Jahren zu hunderten Konzerten deutschlandweit unterwegs.

Begleitet wird Christian Löer von Jan Primke. Der Bassist & Produzent liebt es, live oder im Studio seinen Groove und Stil spürbar werden zu lassen. Seit 2011 ist er Frontman der „Worship Café Band Witten“, spielt etwa beim „Starlight Express Musical“ in Bochum (2014-2019), der „proChrist Band“, und bei „Klasse wir singen“. Er ist beteiligt an den Musicals „Luther“, „Amazing Grace“, „Martin Luther King“, an zahlreichen Gospelproduktionen und an ZDF Gottesdiensten. Er ist die männliche Stimme von „Kirche in 1Live“ und von zahlreichen Hörfunkspots.

Das neue Album „Horizonterweiterung“ ist erhältlich am Konzertabend, im christlichen Medienhandel und bei Gerth Medien, www.gerth.de

