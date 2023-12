Weihnachten 2023 Schwelm: Schöne Bescherung für Pflegefamilien in der Stadt

Schwelm Mit einer besonderen Aktion zu Weihnachten unterstützt die Stadt Schwelm jede Familie, die ein Kind zur Pflege aufgenommen hat.

Weihnachtliche Stimmung herrschte auf dem Hof Krevert in Sprockhövel. Köstlicher Duft von Waffeln, warmem Kakao und Punsch lag in der Luft. Weihnachtsbäume, große und kleine, warteten darauf, für das bevorstehende Weihnachtsfest ausgewählt zu werden.

Lesen Sie auch:

Ennepetal: Das Stühlerücken bei Dormakaba geht weiter

Stadt Ennepetal hat Kaufvertrag für „Rosine“ unterschrieben

Unwetterwarnung für EN: Dauerregen und Hochwasser-Gefahr

Windrad für Schwelm? Darum liegen die Flügel in Linderhausen

Der Pflegekinderdienst der Stadt Schwelm hatte wieder zu einer Weihnachtsfeier für Schwelmer Pflegefamilien auf dem Hof eingeladen. Der Einladung waren 18 Pflegefamilien, ausgestattet mit Mützen und Schals und einem gehörigen Maß an Vorfreude auf Weihnachten, gefolgt. In besinnlicher Atmosphäre, bei Lichterglanz, warmen Getränken und süßen Leckereien, genossen Erwachsene wie Kinder die Zeit der Begegnung, um gemeinsam ein ereignisreiches Jahr ausklingen zu lassen.

Dank der Spende der Schwelmer Reifenberger Stiftung in Höhe von 1500 Euro ist es auch in diesem Jahr möglich, allen Schwelmer Pflegefamilien einen Weihnachtsbaum zu schenken. Foto: Pflegekinderdienst der Stadt Schwelm / Privat

Der Nachmittag mündete schließlich in einem besonderen Highlight – der Weihnachtsbaum-Aktion. Mit der Spende der Schwelmer Reifenberger Stiftung in Höhe von 1500 Euro war es auch in diesem Jahr möglich, allen Schwelmer Pflegefamilien einen Weihnachtsbaum zu schenken.

Sogar der Weihnachtsmann schaute noch persönlich auf dem Hof Krevert vorbei, um den Pflegekindern eine weitere Überraschung zu bescheren. Was dies war, darf an dieser Stelle noch nicht verraten werden, denn Weihnachten steht ja noch vor der Tür.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm