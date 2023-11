Schwelm: Schrägparken soll Raser ausbremsen

Schwelm Seit Jahren ärgern sich Anwohner über Schnellfahrer in der Blücherstraße. Die neue Maßnahme soll den Rasern Einhalt gebieten.

Eigentlich gilt auf der Blücherstraße in Schwelm Tempo 30, aber nur die wenigsten Autofahrer würden sich auch wirklich an das Tempolimit halten, das berichteten Anwohnerinnen und Anwohner in einem Bürgerantrag an die Stadt, der bereits knapp eineinhalb Jahre zurückliegt. Schon damals war das Problem nicht neu: Auch 2021 beschwerten sich Anwohner über die Raser auf der Blücherstraße. Zu der Zeit war die Fahrbahnmarkierung, die die Autofahrer auf die geltende Geschwindigkeit hinweisen sollten, auf der Straße nur in Fragmenten zu erkennen. Grund dafür waren der Abriss des Marienhospitals, der bereits 2015 durchgeführt wurde. Doch auch nach der Erneuerung der Markierungen im Oktober 2021 schien keine Besserung in Sicht zu sein.

Raser mit bis zu 70 Stundenkilometer gemessen

Die Polizei hat bereits Geschwindigkeitskontrollen und Blitzaktionen in der Straße durchgeführt. Mit einem erschreckenden Ergebnis: Laut der Antragsteller berichtete die Polizei, dass während der Geschwindigkeitsüberwachungen mehrfach Tempo 70 gemessen wurde. Eine deutliche Überschreitung. Und auch die allgemeine Durchschnittsgeschwindigkeit liege mit 41 km/h mehr als zehn Stundenkilometer über dem dort geltenden Limit.

Die Anwohner hofften auf eine langfristige Verbesserung der Situation und machten in ihrem Bürgerantrag folgenden Vorschlag an die Stadt: In der Blücherstraße sollte sogenanntes Schrägparken eingeführt werden. Durch die entsprechenden Markierungen wird die Fahrbahn eingeengt - und das sorgt hoffentlich dafür, dass die Autofahrer zukünftig vom Gas gehen. Neben der Hoffnung kann das eingeführte Schrägparken auch mehr Parkplätze in der Straße generieren. In der Sedanstraße in Schwelm konnte die Maßnahme durch die Stadt schon vor Jahren umgesetzt werden. Und zwar mit Erfolg: durch die Parksituation ist die Fahrbahn so weit verkürzt, dass die meisten Autofahrer die Straße nicht mehr gleichzeitig von beiden Straßenseiten aus befahren und somit im Falle von Gegenverkehr abbremsen und warten. Nun soll das auch in der Blücherstraße entstehen.

In der Blücherstraße wird zukünftig Schrägparken eingeführt, um so Autofahrer auszubremsen. Foto: Sophie Beckmann / WP

Die Verwaltung stimmte über den Antrag ab, auf der Blücherstraße „durch versetztes Diagonalparken analog zur Sedanstraße den Straßenraum künstlich zu verengen und dadurch eine Reduzierung der durchschnittlichen Geschwindigkeit zu erzielen“, so heißt es im Beschluss der Stadt Schwelm. Der Antrag wurde mit 44 Stimmen einstimmig von der Verwaltung angenommen. Wann genau die Maßnahme umgesetzt wird, steht jedoch noch nicht fest.

„Vorbehaltlich der Haushaltslage für das Jahr 2024, soll die Maßnahme 2024 realisiert werden“, heißt es aus dem Schwelmer Rathaus. Weil die genaue Haushaltsplanung für das kommende Jahr noch nicht feststeht, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine genaueren Aussagen getroffen werden. Wann die Planung zum Schwelmer Haushalt überhaupt konkret werden kann, steht zudem noch völlig in den Sternen, weil die Kassenlage wie in den umliegenden Kommunen auch vollkommen desolat ist.

Was in der Blücherstraße schon längst herrscht, soll auch in der Hattinger Straße eingeführt werden, das beantragten sechs Fraktionen aus Schwelm. Noch gilt dort Tempo 50, doch auch auf der Strecke sollen sich viele Autofahrer nicht an das Tempolimit halten. Die Raser können vor allem für die Kinder zur Gefahr werden, die in der anliegenden Nordstadtgrundschule die Schulbank drücken (wir berichteten). Deswegen wurde bereits am 20. April einstimmig beantragt, an der Hattinger Straße ein Tempo-30-Limit zu errichten. Die angekündigte V 85-Messung, die mehr Informationen über das Fahrverhalten auf der Straße liefert, konnte, laut Aussagen der Stadt Schwelm, Anfang Oktober abgeschlossen werden. Nun befinde sich die Stadt in Abstimmung, um zu entscheiden, wie es an der Stelle weitergehe.

