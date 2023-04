Schwelm: Schüler des MGS sammeln Spenden für Erdbebenopfer

Schwelm. Die Schülerinnen und Schüler des Märkischen Gymnasiums in Schwelm wollen den Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien helfen.

Die Folgen des Erdbebens in der Türkei und Syrien haben auch die Schüler aus Schwelm schwer bedrückt. Mehr als 50.000 Menschen in den Katastrophengebieten sind gestorben. Das sind fast doppelt so viele Menschen wie Schwelm an Einwohnern hat. Auch Schülerinnen und Schüler aus Schwelm haben Angehörige verloren.

Überall haben sich die Menschen solidarisiert und unter größten Kraftanstrengungen Unterstützung für die Überlebenden organisiert. Die Schülerschaft des Märkischen Gymnasiums Schwelm (MGS) wollte ebenfalls helfen. Aus diesem Grund hat die SchülerInnenvertretung des MGS vor einigen Wochen eine Spendenaktion veranstaltet.

Die Schülerinnen und Schüler spendeten Kuchen, die im Anschluss verkauft wurden, um Geld für die Erdbebenopfer zu sammeln. Die Aktion stieß auf große Hilfsbereitschaft. Schließlich kamen mehr als 70 Kuchen, Torten, Muffin- und Donutbleche zusammen. Aufgestellt und verkauft wurden sie auf einer langen Tischreihe von 12 Metern Länge.

Ab der ersten Stunde bis zur Mittagspause konnte für je einen Euro plus freiwillige Spenden ein Stück Kuchen erworben und verzehrt werden. Viele Schüler und Lehrer nahmen das Angebot wahr, um gleichzeitig Gutes zu tun. Lehrer gaben Kuchen für ihre Klassen und Kurse aus, Schüler spendeten zusätzlich bei fast jedem Kauf. „Es herrschte allgemeine Freude und Stolz über die sich durch die gesamte Schulgemeinde ziehende Beteiligung und Solidarität“, teilte die Schülervertretung später mit. „Wir haben gezeigt, dass wir zusammen halten! Wir haben gezeigt, dass wir zusammen so gut wie wir können unterstützen.“

1212,32 Euro kamen so zusammen. Das Geld wird an die Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ gespendet, um zu gewährleisten, dass es bei denen ankommt, die es am dringendsten benötigen.

