Schwelm: Seniorenlotsin rettet Nachbarn vor Trickbetrug

Schwelm. Aufmerksame Nachbarin konnte einen 81-Jährigen vor einem teueren Trickbetrug retten. Sie kennt sich in dem Bereich aus.

Ein 81-jähriger Mann wurde von seiner Nachbarin vor einem Trickbetrüger gerettet. Am Mittwochabend, den 23. August, wurde der 81-jährige angerufen. Die Anruferin teilte ihm mit, dass er im Lotto gewonnen habe.

Um seinen Gewinn von knapp 40.000 Euro zu bekommen, sollte der Mann jedoch erst mit 1.000 Euro in Vorkasse gehen und dazu Geldwertkarten für die Übergabekosten und den Notar kaufen. Als er das am nächsten Tag seiner Nachbarin erzählte, die gerade frisch zur Seniorenlotsin ausgebildet wurde, erkannte sie den Trickbetrug direkt, klärte ihn auf und warnte davor. Sie setzte auch die Polizei darüber in Kenntnis, die Kontakt zu dem Mann aufnahm.

Gegen 10:00 Uhr wurde der Schwelmer noch mal von der Täterin angerufen. Trotz vorheriger Beratung und immer noch im Glauben, dass er gewonnen habe, machte er sich auf den Weg zu seiner Bank. Die Seniorenlotsin beobachtete, wie er telefonierend das Haus verließ und hielt ihn auf. Erst dann realisierte er, dass er beinahe Opfer einer Betrugs geworden wäre. Eine Strafanzeige wurde erstattet.

