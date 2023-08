Schwelm: Sie sind die Zukunft des Ennepe-Ruhr-Kreises

Schwelm. Wer erledigt in Zukunft die Aufgaben der Kreisverwaltung Ennepe-Ruhr? Der Kreis freut sich über neue Kräfte und sagt, wo sie eingesetzt werden.

„Ich schwöre, dass ich das mir übertragene Amt nach bestem Wissen und Können verwalten, Verfassung und Gesetze befolgen und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.“ Mit diesen Worten haben die neuen Auszubildenden im mittleren Verwaltungsdienst der Kreisverwaltung feierlich ihren Diensteid abgelegt.

Traditionell fällt der Startschuss für die Auszubildenden im mittleren Verwaltungsdienst Anfang August. In diesem Jahr sind das zehn Jugendliche, die sich gegen hunderte Mitbewerberinnen und Mitbewerber durchsetzen konnten. Dazu kommen zwei angehende Verwaltungsfachangestellte und jeweils eine Ausbildungskraft in den Bereichen Geomatik und Fachinformatik. In gut vier Wochen folgen noch 21 Auszubildende des gehobenen Verwaltungsdienstes.

Bevor die Nachwuchskräfte in ihren ersten Praxisabschnitt in der Kreisverwaltung starten, erwartet sie in dieser Woche noch ein buntes Programm, das die Ausbildungsbeauftragten Laura Strohleit, Celine Könntgen und Lisa Weidemann zusammengestellt haben. So lernen sie sich untereinander kennen, erkunden bei einer Rallye die Flure und Räume des Kreishauses und erfahren schon einiges über die Strukturen der Verwaltung.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Während ihrer Ausbildung durchlaufen die Jugendlichen verschiedenste Sachgebiete innerhalb der Kreisverwaltung. Unterbrochen werden diese Praxisphasen je nach Ausbildungsgang durch Unterrichtseinheiten am Studieninstitut in Hagen oder an verschiedenen Berufskollegs.

Ausbildung bei Kreisverwaltung

Momentan beschäftigt der Ennepe-Ruhr-Kreis zusammen mit den neuen Auszubildenden über hundert Nachwuchskräfte. Die Suche nach Bewerberinnen und Bewerbern für den Ausbildungsjahrgang 2024 wird in den kommenden Wochen starten.

Ansprechpersonen für Rückfragen sind Ausbildungsleiter Jörg Hammes (02336 93-2179) sowie die Ausbildungsbetreuerinnen Laura Strohleit (02336 93-2149, L.Strohleit@en-kreis.de), Celine Könntgen (02336 93-2592, C.Koenntgen@en-kreis.de) und Lisa Weidemann (02336 93-2181, L.Weidemann@en-kreis.de).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm