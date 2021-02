Schwelm: Sieben Linden müssen neuem Rathaus weichen

Die sieben Linden am oberen Neumarkt müssen dem Rathaus-Neubau auf der ehemaligen Brauereibrache weichen.

Schwelm. Für das neue Rathaus in Schwelm müssen sieben Linden am oberen Neumarkt gefällt werden. Dies hat Folgen für den Verkehr.

Im Zuge des Rathausbaus werden ab dem kommenden Dienstag, 23. Februar, am oberen Neumarkt sieben Linden gefällt. Die Stadt hatte dies vorab mit der Arbeitsgemeinschaft Umweltschutz und den Technischen Betrieben abgestimmt und die Öffentlichkeit über die Maßnahme in Kenntnis gesetzt. So war laut Stadt festgestellt worden, dass aus fachlicher Sicht keine Möglichkeit besteht, die Bestandsbäume im Bereich der Baumaßnahme sinnvoll zu erhalten.

Für diese mehrtägige Aktion ist eine Absperrung nötig, sodass in dieser Zeit Fahrzeuge, die den Neumarkt an der Westseite hinauffahren, nicht, wie bisher, bis zur Sparkasse weiterfahren können, sondern wieder an der Ostseite des Neumarktes abfahren müssen. Fahrzeuge aus Richtung Römerstraße können auch weiterhin im Rahmen der geltenden Verkehrsregelung den oberen Neumarkt passieren.

