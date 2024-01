Schwelm: Smithy unplugged in der Shangrila-Arena

Die Coverband „Smithy“ gibt am 24. Februar ein Unplugged-Konzert in der Shangrila-Arena in Schwelm.

Schwelm Die Coverband macht sich warm für die kommende Saison. Das Jahr 2024 startet für die Musiker am 24. Februar. Das erwartet die Besucher:

Von Akustikgitarren, über Akkordeon und Cajon bis hin zu ausgefalleneren Instrumenten wie die Melodica, heißt die Devise für das Publikum wie immer: „Kommen, zuhören, mitmachen“. All dies wird möglich beim Unplugged-Saisonauftakt der Band „Smithy“ am Samstag, 24. Februar, in der Shangrila-Arena in Schwelm, Ruhrstraße 77. Einlass ist um 19 Uhr, Konzertbeginn um 20 Uhr.

Aktuell besteht die Band aus Frontfrau Kristin Bau, Frontmann Daniel Hinzmann, Keyboarder Oliver Maikranz, Gitarrist Stefan Ebbing, Drummer Michael Ziegemeyer und Bassist Oliver Seppelt. Covern heißt für Smithy, gerade in ihrem Unplugged-Programm, oftmals persönliche Ideen mit in die Songs einfließen zu lassen und ihnen so einen unverwechselbaren Stil zu geben. Sie präsentieren im Shangrila ein mehrstündiges Unplugged-Programm mit den Highlights aus den besten Party- und Rock-Hits der letzten 40 Jahre. Von Rock Classics über Neue Deutsche Welle bis hin zu aktuelleren Nummern aus dem Radio ist hier für jeden Musikgeschmack etwas dabei.

„Wir wissen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass eine kleine Coverband derart treue und tolle Fans hat – mittlerweile kommen die sogar mit ihren erwachsenen Kindern“, sagt die Band. Daher steht für sie auch fest: Schluss ist erst, wenn sie niemand mehr hören will. Aber das zeichnet sich beim besten Willen nicht ab.

Karten für das Konzert gibt es für 15 Euro (Abendkasse: 17 Euro, wenn noch vorhanden) in Schwelm bei Getränke Raidt und Zweirad Gehle, in Ennepetal bei Stil & Blüte Rudloff, in Gevelsberg bei Intersport Reschop und auch direkt in der Shangrila-Arena.

