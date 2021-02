Schwelm: So sieht die Öffnungsstrategie der Ev. Kirche aus

Schwelm. Die Ev. Kirchengemeinde hat einen Stufenplan zur Wiederöffnung ihrer Häuser für Gottesdienste und andere Veranstaltungen beschlossen.

Grundsätzlich gilt: Während eines Lockdowns in NRW bzw. im EN-Kreis bleiben alle Häuser für alle Veranstaltungen geschlossen! Weiterhin sind auch außerhalb eines Lockdowns die Inzidenzwerte von 50 und 35 entscheidend. Wenn sie dauerhaft (7 Tage) unter 50 liegen, können wieder Gottesdienste in der Christuskirche stattfinden. Darüber hinaus können die Konfirmandenarbeit und die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in den Häusern wieder stattfinden.

Bewegen sich die Inzidenzwerte dauerhaft unter 35 (7 Tage) können wieder Gottesdienste in den Gemeindehäusern stattfinden ebenso wie Gruppen und Kreise. Die unterschiedliche Bindung bei Gottesdiensten an die Inzidenzwerte in der Christuskirche und den Gemeindehäusern liegt in dem größeren Luftvolumen der Christuskirche sowie in der Ausstattung der dortigen Umluft-Heizungsanlage mit UVC-Lampen, die über 90 Prozen aller Viren unschädlich machen, begründet.

Von diesem Stufenplan erhofft sich die Evangelische Kirchengemeinde eine verbindlichere Planbarkeit und verhindert ständig wiederkehrende Beschlüsse, die sich auf ein konkretes Datum beziehen müssen..

