Der ehemalige Spielplatz Mühlenteich in Schwelm. Für das Projekt "Essbares Schwelm" sollen auf der Fläche in Zukunft Färberpflanzen, Gemüse und Kräuter angebaut werden.

Spielplatz Schwelm: So soll der Spielplatz Mühlenteich bald aussehen

Schwelm Am Donnerstag entscheidet der Rat der Stadt Schwelm über die Umgestaltung des alten Spielplatzes. Das ist auf der Fläche geplant.

Der ehemalige Spielplatz Mühlenteich soll als Fläche für das Projekt „Essbares Schwelm“ umgestaltet werden, darüber wird der Rat der Stadt Schwelm am kommenden Donnerstag, 30. November, entscheiden. Im Rahmen der Initiative „Schwelm besser machen“ von dem Verein Netzwerk der guten Taten Schwelm haben Bürgerinnen und Bürger Schwelms die Idee eines „Urban Gardening“ Projekts auf dem alten Spielplatz vorgeschlagen. Für das Gartenprojekt mitten in der Innenstadt Schwelms, sollen Färberpflanzen, Gemüse und Kräuter an dem Standort gezogen werden.

Das ist auf dem ehemaligen Spielplatz geplant

Die Grundstruktur des ehemaligen Spielplatzes soll im Zuge des Projekts erhalten bleiben, so heißt es in der Beschlussvorlage des Rats. Die Wasserspirale auf dem Mühlenteich-Spielplatz kann als Kräuterspirale neu genutzt werden, dazu sollen Hochbeete auf der gesamten Fläche angelegt werden. Die Hochbeete könnten von Jugendlichen vom CVJM oder von dem städtischen Jugendzentrum gebaut werden, die Pflege könnte von Patinnen oder Paten übernommen werden, so die Überlegung.

Außerdem könnte auf der Fläche des ehemaligen Sandkastens eine Sitzgruppe gebaut werden. Die Bäume und Hecken, die bereits auf dem Spielplatz wachsen, sollen erhalten bleiben und die Beete durch Obststräucher ergänzt werden. Die Pflege der Bäume werde weiterhin von der Stadt Schwelm übernommen. Das Projekt soll durch Sachspenden und Eigenleistungen finanziert werden, sodass für die Stadtverwaltung keine weiteren Kosten anfallen würden, heißt es in der Vorlage.

So geht es weiter

Im nächsten Schritt werde nun ein Pachtvertrag zwischen der Stadt Schwelm und dem Verein Netzwerk der guten Taten Schwelm erarbeitet. Die Stadt würde dabei dem Verein die Fläche unentgeltlich für einen Zeitraum von beispielsweise fünf Jahren zur Verfügung stellen. Erst nach Abschluss des Vertrags kann das Projekt beginnen.

In diesem Zuge hat ein Anwohner Interesse an einem kleinen Teil der Fläche geäußert, um für die Mieter des anliegenden Wohnhauses eine Balkonanlage installieren zu können. Dieses Vorhaben würde die Stadtverwaltung gern unterstützen, weil die Umsetzung ebenfalls zu einer Belebung der vorhandenen Fläche beitragen würde, heißt es weiter in der Vorlage. Die Stadtverwaltung werde weitere Schritte für den Verkauf vorbereiten, dieser muss jedoch nochmal den Liegenschaftsausschuss vorgelegt werden.

