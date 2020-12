Verwaltung und Einzelhändler in der Videokonferenz.

Einzelhandel Schwelm: So treten Händler dem Lockdown entgegen

Schwelm. Der Lockdown trifft den Einzelhandel hart. Das sind die Strategien der hoch engagierten Schwelmer.

Die wichtigste Botschaft einer Videokonferenz, die am Mittwoch Schwelmer Einzelhändler, Stadtverwaltung, Stadtmarketing, EN-Agentur und SIHK zusammenschaltete, lautet: „Wir sind kreativ und wir stehen auch in der Krise zusammen!“

Damit sind die auf der Hand liegenden Sorgen und konkreten Nöte des Schwelmer Einzelhandels angesichts der Corona-Pandemie natürlich nicht aus der Welt. Wie überall in Deutschland und weiteren Ländern mit „hartem Lockdown“ arbeiten auch die Einzelhändler vor Ort an Konzepten, um der Krise zu trotzen. Und sie sind, das darf man so sagen, sehr kreativ, meint Stephan Langhard. Der Bürgermeister Stephan Langhard wollte angesichts der aktuellen Geschäftsschließungen (bis zum 10. Januar) von den Betroffenen wissen, wie es ihnen geht, welche Ideen sie erarbeitet haben und wie die Stadt im Rahmen ihrer Möglichkeiten Unterstützung leisten kann.

„Schwelm liefert“ weiterhin

Wie sehr die Händler an eigenen Konzepten tüfteln, merkt man daran, dass sie Ordnungsamtsleiter Christian Rüth gezielt Fragen über Möglichkeiten des Liefer- und Abholservice stellten. Deutlich wurde, dass Schwelmer Händler mit individuellen (Online-)Lösungen in der Warenpräsentation, die sie im ersten Lockdown entwickelt haben, recht gut gefahren sind und diese nun erneut nutzen werden. Auch „Schwelm liefert“ wird fortgeschrieben, gehört es doch zu den erfolgreichen Strategien, um Einnahmeverluste einzudämmen und zugleich die Bindung speziell zu den Stammkunden zu festigen. Täglich verzeichnet die entsprechende Informationsseite hunderte Zugriffe.

Mit dem Vorschlag eines gemeinsamen Lieferservices (umweltfreundlich mit einem Elektrofahrzeug) stellten die Händler ihre Absicht unter Beweis, auch und gerade in der Krise zusammenzuarbeiten. Hier ist Heike Philipp vom Atelier 7 Ansprechpartnerin für die beteiligten Händler. WGS-Chefin Daniela Weithe berichtete, dass sie allein bis zum 2. Lockdown 2000 Werbegemeinschafts-Gutscheine ausgeben konnte und „damit 40.000 Euro Kaufkraft in Schwelm verbleiben werden!“ Verkaufsstelle für die WGS-Gutscheine ist auch bis mindestens Freitag, 18. Dezember, noch das Stadtmarketing Schwelm in der Untermauerstraße.