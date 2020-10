Schwelm: Spatenstich für Appartementhaus für Behinderte

Schwelm. Ein besonderes Projekt startet nun in Schwelm: An der Barmer Straße entstehen acht Appartements für Menschen mit geistiger Behinderung

Darauf hat die Lebenshilfe Ennepe-Ruhr/Hagen viele Jahre hingearbeitet: Anfang des Monats fiel der Startschuss für das Neubauprojekt zur Errichtung eines Appartementhauses für Menschen mit Behinderung mit Beratungsstelle durch den symbolischen ersten Spatenstich. Der Vorstand und die Geschäftsführung der Lebenshilfe Ennepe-Ruhr/Hagen trafen sich mit Architekt Klaus Lange und Mitarbeiter, um den Beginn der Bauarbeiten zu feiern.

An der Barmer Straße zwischen Wohnhäusern, Schulen und in fußläufiger Nähe zur Schwelmer Innenstadt werden acht Menschen mit geistiger Behinderung in eigenen Appartements ihr neues Zuhause finden. Denn dort wird eine Wohngemeinschaft für Bewohner/innen des betreuten Wohnens entstehen. Diese Wohnform ist ein bedeutender Baustein für die Angebote der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung, denn geplant ist der notwendige Lückenschluss zwischen klassischen vollstationären Wohnheimen und dem Einzelwohnen für Menschen mit einer leichten geistigen Behinderung. Ebenfalls traut sich die Lebenshilfe an eine neue Form der Beratung: Peer Counseling. Dies ist eine Beratungsform von und für Menschen mit geistiger Behinderung. Eine Art informelles Gespräch unter Gleichgesinnten. Dort können nahezu alle Themen rund um die Themen Wohnen und Freizeitgestaltung besprochen werden.

In intensiver Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Lange sowie den Fördergeldgebern Aktion Mensch, Stiftung Wohlfahrtspflege NRW, Stiftung Wohnhilfe und dem Land NRW kann das Projekt nach längerer Vorplanungszeit beginnen. Die geplante Bauzeit wird bis Oktober 2021 andauern. Trotz hoher Fördermittel muss die Lebenshilfe 400.000 Euro aus eigenen Mitteln bereitstellen, die aus Einnahmen aus kleineren Veranstaltungen und aus Spenden aufgebracht werden.