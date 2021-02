Schwelm: Sportanlage an der Rennbahn wieder nutzbar

Blick auf die Sportanlage an der Rennbahn in Schwelm. Ab Freitag ist sie unter bestimmten Bedingungen wieder für Sportler nutzbar.

Schwelm. Die die Sportanlage an der Rennbahn in Schwelm darf ab Freitag trotz Corona wieder genutzt werden. Das sind die Bedingungen dafür.

Die aktuelle Coronaschutzverordnung NRW verbietet auch weiterhin den Freizeit- und Amateursportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, Fitnessstudios, Schwimmbädern und ähnlichen Einrichtungen.

Ausgenommen von diesem Verbot ist der Sport allein, zu zweit oder ausschließlich mit Personen des eigenen Hausstandes auf Sportanlagen unter freiem Himmel einschließlich der sportlichen Ausbildung im Einzelunterricht.

Regeln an an der Rennbahn im Überblick

So kann in Schwelm die Sportanlage an der Rennbahn ab dem 26. Februar montags, mittwochs und freitags in der Zeit von 15.30 bis 18 Uhr von Einzelpersonen, zwei Personen, zwei Personen, von denen eine Person Einzelunterricht erhält, und Mitgliedern eines Hausstandes aufgesucht werden. Dabei ist zwischen den Einzelpersonen beziehungsweise Personengruppen ein Mindestabstand von fünf Metern einzuhalten.

Folgende Regelungen sind zu beachten: Für die Nutzung der Tartanbahn zum Laufen, Walken, Gehen etc. ist keine Voranmeldung erforderlich. Für die Nutzung der Sportanlagen (Tore, Basketballkorb, Leichtathletikanlagen etc.) ist eine Voranmeldung bis spätestens 12 Uhr des Nutzungstages unter greif@schwelm.de erforderlich.

Stadt Schwelm kontrolliert Maßnahmen

Städtisches Personal ist vor Ort und wird die Nutzung der Anlage und die Einhaltung der Coronamaßnahmen kontrollieren. Wie beim „Flutlichtlaufen“, das Schwelms Bürgermeister Stephan Langhard den Bürgern im November 2020 im Rahmen der damaligen Coronaschutzverordnung NRW auf der Rennbahn ermöglichte, kommt es mit Blick auf die Pandemie auch jetzt wieder auf die Eigenverantwortung der Bürger an.

