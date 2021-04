Der Sportplatz An der Rennbahn aus der Luft. Die Stadt will ihn nun wieder zur Nutzung freigeben.

Corona Schwelm: Sportplatz An der Rennbahn wird wieder geöffnet

Schwelm. Der Sportplatz An der Rennbahn wird wieder geöffnet. Wegen der Corona-Situation wurde er geschlossen.

Der Sportplatz An der Rennbahn wird kommende Woche wieder geöffnet. Das teilte die Verwaltung im Hauptausschuss mit. Die Öffnung erfolge unter Berücksichtigung der so genannten „Bundesnotbremse“ und gegebenenfalls weiterer landesrechtliche Vorgaben, die an diesem Wochenende erwartet werden.

