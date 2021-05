Schwelm: Stadt hat bereits alle Wahlhelfer zusammen

Freuen sich, dass sich zahlreiche Bürger/innen verbindlich als Wahlhelfer/innen für die Bundestagswahl am 26. September gemeldet haben und bedanken sich dafür sehr herzlich: Bürgermeister Stephan Langhard und Sybille Liebscher vom städtischen Wahlteam.

Schwelm. Riesen-Erleichterung und ein großer Dank: Die Stadt Schwelm hat für die Bundestagswahl im September bereits genügend Wahlhelfer zusammen.

Die Stadtverwaltung Schwelm hatte sich schon früh um Wahlhelfer für die Bundestagswahl am 26. September bemüht. Sie freut sich, so eine Mitteilung, „über die überwältigende Resonanz auf ihren Aufruf“. Nachdem nun mit 240 Wahlhelfern verbindlich geplant werden könne, konnte die Stadtverwaltung bereits die Wahlhelferliste schließen.

Das könnte Sie auch interessieren: Inzidenz unter 50: Dies ist im EN-Kreis bald wieder möglich

Ehrenamtlich engagieren werden sich Bürger quer durch die Generationen. Dass sich diesmal deutlich mehr junge Menschen als bei früheren Wahlen beteiligen, ist sicher auch ein Ergebnis des Briefes, mit dem sich Bürgermeister Stephan Langhard gezielt an junge Frauen und Männer gewandt hat, die in diesem Jahr zum ersten Mal an den Wahlen zum Deutschen Bundestag teilnehmen dürfen und die er freundlich um Unterstützung als Wahlhelfer gebeten hatte.

Wie Sybille Liebscher vom städtischen Wahlbüro mitteilt, werden aufgrund der Vielzahl der freiwilligen Wahlhelfer Schwelms Wahllokale zur Bundestagswahl statt mit sechs Personen nun mit acht Personen besetzt werden können, was zu einer Entlastung aller Beteiligten führe.

Die Stadt Schwelm wird zur Bundestagswahl übrigens ein weiteres – nämlich das sechste – Briefwahllokal einrichten, mit dem sie auf den in den letzten Jahren stetig gestiegenen Anteil an Briefwähler/innen reagiert.

Bei der letzten Kommunalwahl im September 2020 lag der Anteil der Briefwähler in Schwelm bei 48 Prozent (Wahlbeteiligung: 50,38 Prozent).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal Gevelsberg Schwelm