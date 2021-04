Schwelm: Stadt verteilt FFP2-Masken

Eine FFP2-Maske: Mitarbeiter der Stadtverwaltung werden sie an SGB-XII-Haushalte verteilen

Schwelm. Mitarbeiter der Stadt Schwelm verteilen FFP2-Masken an Haushalte, die Hilfe nach SGB XII beziehen.

Die Stadt Schwelm informiert darüber, dass in diesen Tagen wieder Mitarbeitende der Stadtverwaltung FFP2-Masken mit einem entsprechenden Begleitschreiben an Haushalte verteilen, die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII beziehen. Die Verteilung ist möglich dank der Lieferung von Masken durch das Land NRW an die Kommunen.

