Schwelm: Stadtverwaltung schließt zwischen den Feiertagen

Schwelm. Viele städtische Dienststellen in Schwelm sind über die Feiertage nicht erreichbar. Dies gilt jedoch nicht für alle. Hier der genaue Überblick.

Wie in den Jahren zuvor schließt die Stadtverwaltung Schwelm auch in diesem Jahr ihre Dienststellen zwischen Weihnachten und Neujahr, also vom Dienstag, 27. Dezember, bis einschließlich Freitag, 30. Dezember. Im Zusammenhang mit der Energiekrise wird die Schließzeit verlängert und beginnt nunmehr bereits am Freitag, 23. Dezember.

Das gilt auch für die Stadtbücherei und das Haus Martfeld. Die Verwaltung der Technischen Betriebe Schwelm ist vom 27. bis 30. Dezember geschlossen.

Das Hallenbad ist am 24., 25. und 26. Dezember geschlossen und vom 27. bis 30. Dezember zu den bekannten Zeiten geöffnet. Am 31. Dezember und am 1. Januar ist das Bad geschlossen.

Das Standesamt richtet am 28. Dezember von 8 bis 12 Uhr ausschließlich für die Beurkundung von Sterbefällen einen Notdienst ein, erreichbar unter den Rufnummern 801367 und 801262.

Nicht von der Schließung betroffen sind die Feuerwehr und der Rettungsdienst. Der Bereitschaftsdienst des Ordnungsamtes ist über die Zentrale der Feuerwache (916800) erreichbar. Im Bereitschaftsdienst des Ordnungsamtes wird ausschließlich Gefahrenabwehr betrieben.

