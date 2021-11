Ein Fehlalarm in einem Industriebetrieb sorgte in der Berliner Straße für einen Fehlalarm.

Feuerwehr Schwelm Schwelm: Staub löst Feueralarm in Industriebetrieb aus

Schwelm. Viel Staub um nichts: Bauarbeiten sorgen für einen Einsatz der Feuerwehr an der Berliner Straße in Schwelm.

Die Feuerwehr wurde am Donnerstagmorgen, 4. November, um 10.25 Uhr zu einem Industriebetrieb in die Berliner Straße gerufen. Dort hatte die automatische Brandmeldeanlage den Feueralarm ausgelöst. Nach einer kurzen Erkundung konnte Entwarnung gegeben werden. Die Ursache für die Auslösung war eine Staubentwicklung in Folge von Bauarbeiten.

Die Brandmeldeanlage wurde zurückgestellt und die Einsatzstelle einem verantwortlichen Mitarbeiter des Unternehmens übergeben. Die Feuerwehr war mit neun Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der so genannten Tagesmelderschleife, die hauptamtliche Wachbesatzung und der Einsatzführungsdienst. Der Feuerwehreinsatz war gegen 11 Uhr beendet.

