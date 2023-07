Schwelm: Sting, Coldplay und Harry Styles im Gemeindehaus

Schwelm. Im Petrus-Gemeindehaus in Schwelm stellt Musiker Stefan Wiesbrock sein neues Soloprogramm vor. Mit dabei: Seine beiden Kinder Anna und Joschi.

Nach ausverkauftem Haus im September 2021 gibt sich Musiker Stefan Wiesbrock auch in diesem Jahr im Petrus-Gemeindehaus die Ehre. Am Samstag, 19. August, stellt der Schwelmer sein neuestes Soloprogramm vor. Beginn ist bereits um 18 Uhr (Einlass ab 17.15 Uhr).

„Dann bin ich um 20.30 Uhr wieder auf dem Sofa“ witzelt der Künstler. Die frühe Anfangszeit komme sowohl beim jüngeren als auch beim älteren Teil des Publikums gut an, ist sich Wiesbrock sicher. Gemeint sind Familien mit musikbegeisterten Kindern als auch Menschen, die danach noch eine Kleinigkeit essen gehen wollen.

Ein abwechslungsreiches Programm

Mit neuen Coversongs unter anderem von Sting, Coldplay und Harry Styles, selten gehörten eigenen Titeln und mit seinen beiden Kindern Anna (16) und Joschi (20) als Gäste hat Wiesbrock ein abwechslungsreiches Programm geschaffen.

Anna und Joschi stehen schon seit einigen Jahren mit ihrem Papa zusammen auf der Bühne. Anna, die Cello und Klavier gelernt hat, konzentriert sich seit drei Jahren auf ihre Stimme und hat bei Lea Bergen Gesangsunterricht. Das hat sich ausgezahlt, denn mittlerweile hat sie es geschafft, ihrer Stimme einen unverwechselbaren eigenen Klang zu geben und selbst schwierige Passagen professionell rüber zu bringen. Darüber hinaus komponiert sie eigene Songs, die natürlich bei dem Konzert zu hören sein werden.

Sohn Joschi ist zur Freude des Vaters in dessen Fußstapfen getreten und spielt seit seinem siebten Lebensjahr Gitarre. Nach einer klassischen Grundausbildung an der Konzertgitarre und einer profunden Schulung im Jazzbereich hat er seine Liebe für die E-Gitarre entdeckt. Sein großes Vorbild ist der amerikanische Weltstar John Mayer. Der wiederum erklärt Jimi Hendrix zu seinem Gott, womit sich der Kreis wieder schließt, denn mit Hendrix ist auch Stefan Wiesbrock groß geworden.

Joschi hat mit „Jallow“ ein Duo mit seiner Schwester Anna, spielt erfolgreich in der Partyband „Die Agentur“ und studiert nach bestandener Aufnahmeprüfung ab September diesen Jahres an der Popakademie in Mannheim. In seinem kleinen Studio produziert und arrangiert er Auftragsarbeiten für andere Künstler. Alle Musiker werden allein, zu zweit und natürlich auch alle zusammen musizieren.

Übrigens wird der Getränkeverkauf wie gewohnt für die Türme der Christuskirche gespendet.

Tickets kosten im Vorverkauf 16 Euro (Abendkasse 19) und sind erhältlich bei Bücher Köndgen, Hauptstraße 54.

