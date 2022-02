Schwelm: Sturm und Brand halten Feuerwehr im Atem

Die Feuerwehr im Einsatz (Symbolfoto). Eine Reihe von Einsätzen hatte die Feuerwehr Schwelm am Donnerstag zu bewältigen.

Schwelm. Im Laufe des Donnerstags musste die Feuerwehr Schwelm zu sieben Einsätzen ausrücken. Auch kam es zu Sturmschäden. Ein Kindergarten war betroffen.

Um 7.33 Uhr rückte die hauptamtliche Wachbesatzung mit sechs Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen sowie einem Rettungswagen zur Kreuzung Hattinger Str. / Gevelsberger Str. in Schwelm aus. Dort war es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Einsatzstelle wurde gegen den fließenden Verkehr abgesichert, und Fahrzeugteile beiseite geräumt. Eine Person wurde vom Rettungsdienst untersucht, ein Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich.

Um 10.26 Uhr rückten zwei Einsatzkräfte mit dem Kleineinsatzfahrzeug zu einem First-Responder-Einsatz in die Bahnhofstr. aus, um einen Patienten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes zu versorgen. Nach der Erstversorgung konnte der Patient an Rettungswagen und Notarzt übergeben werden.

Notdiensteinsatz und Pkw-Brand

Unmittelbar im Anschluss wurde die Besatzung des Kleineinsatzfahrzeuges von der Leitstelle zum nächsten First-Responder-Einsatz in die Schulstraße gerufen. Auch hier wurde ein Patient bis zum Eintreffen von Rettungswagen und Notarzt rettungsdienstlich erstversorgt und an die nachrückenden Einsatzmittel übergeben. Einsatzende war um 11.38 Uhr.

Um 11.35 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Pkw-Brand auf die Autobahn A1 alarmiert. Es konnte jedoch weder auf der Autobahn 1 noch im Autobahnkreuz Wuppertal Nord ein brennender Pkw gefunden werden, so dass der Einsatz nach Abstimmung mit der Leitstelle beendet wurde. Die Feuerwehr war mit 13 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen im Einsatz.

Es folgten drei Sturmeinsätze. Um 16.47 Uhr rückte die Drehleiter zum Kindergarten in der Märkischen Str. aus. An der Einsatzstelle waren zwei große Teile aus zwei Baumkronen gebrochen. Ein großer Ast landete auf dem Kindergartendach und beschädigte dies, ein anderer großer Ast verklemmte sich in der Baumkrone eines zweiten Baumes. Mit Mitteln der Feuerwehr konnte er von dort nicht entfernt werden. Nach Abstimmung mit dem Einsatzführungsdienst wurde der Bereich weiträumig abgesperrt.

Bäume und Plakatwand umgeweht

Die Leitung der Kindertagesstätte wurde informiert und die Einsatzstelle übergeben. Die Technischen Betriebe kümmern sich um die Beseitigung der Gefahrenbäume. Einsatzende war gegen 17:45 Uhr.

Parallel zum Einsatz in der Märkischen Straße rückten um 16:53 Uhr 3 Einsatzkräfte mit dem Rüstwagen zur Scharlicker Str. aus. Hier drohte ein Baum umzustürzen. Er wurde gefällt.

Zum vorerst letzten Einsatz in Folge des Sturms wurde die Feuerwehr um 19.25 Uhr in die Carl-vom-Hagen-Str. alarmiert. Dort war eine Plakatwand umgestürzt. Die Plakatwand wurde demontiert und beiseite geräumt.

