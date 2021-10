Ein Mann hebelt mit einem Brecheisen eine Tür auf. In Schwelm sind Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen.

Einbruch Schwelm: Täter dringen über Balkon in Wohnung ein

Schwelm. Unbekannte sind über den Balkon in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Schwelm eingestiegen und haben sämtliche Räume durchwühlt.

Am vergangenen Wochenende gelangten Unbekannte über einen Balkon an die Erdgeschosswohnung eines in der Hagener Straße befindlichen Mehrfamilienhauses.

Die Täter brachen gewaltsam die Balkontür auf und gelangten so in die Wohnung. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten.

Ob etwas entwendet wurde, ist bisher nicht bekannt

