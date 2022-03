Schwelm: Täter scheitert beim Wohnungseinbruch

Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug. In Schwelm wollte ein Unbekannter in eine Wohnung einbrechen. Die Bewohnerin war gerade abwesend.

Schwelm. Die Bewohnerin war gerade nicht da, als ein Unbekannter versucht in ihre Wohnung in Schwelm einzubrechen. Doch der Täter scheiterte.

Ein unbekannter Täter versuchte in der kurzen Abwesenheit der Bewohnerin am Donnerstag zwischen 9.30 und 10 Uhr, in eine Wohnung in der Wilhelmstraße einzubrechen.

Lesen Sie auch: A 1: Massive Beeinträchtigungen und Vollsperrungen

Der Täter versuchte durch Hebeln die Eingangstür zu öffnen, was ihm jedoch nicht gelang.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Er ließ von seinem Vorhaben ab und flüchtete unerkannt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm