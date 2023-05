Schwelm: Tafelladen mehrere Tage geschlossen

Schwelm. Der Schwelmer Tafelladen schließt für mehrere Tage.

Der Schwelmer Tafelladen der Caritas Ruhr-Mitte und Diakonie Mark-Ruhr an der Wilhelmstraße 22 in Schwelm wird aus internen Gründen vom 29. bis 31. Mai geschlossen sein. Gleiches gilt für diese Zeit für die Caritas-Kleiderkammer in der alten Turnhalle an der Kaiserstraße.

Ansonsten ist der Tafelladen, wie gewohnt, montags bis mittwochs von 10.30 bis 13 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten der Kleiderkammer sind dienstags und donnerstags: 15 bis 17 Uhr und mittwochs: 10 bis 12 Uhr.

