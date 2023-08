Schwelm: Tempo-30-Zone an der Nordstadtgrundschule?

Die Verkehrssituation an der Grundschule Nordstadt in Schwelm ist für Kinder gefährlich.

Schwelm. Vor Monaten kam der Antrag: An der Nordstadtgrundschule in Schwelm soll eine 30-Zone errichtet werden. Wie ist der Stand?

Die Nordstadtschule an der kurvigen Hattinger Straße kann für Kinder durchaus gefährlich werden. Deswegen wurde am 20. April einstimmig beantragt, an der Hattinger Straße ein Tempo-30-Limit zu errichten.

Was wurde aus dem Antrag? Laut Stadt Schwelm wurde am 26. Juni die Verkehrskommission einberufen. In absehbarer Zeit wird an der Hattinger Straße eine V 85-Messung stattfinden, um mehr über das Fahrverhalten an der Straße zu erfahren. Erst danach werde, so die Stadt, über eine Tempo-30-Zone entschieden.

