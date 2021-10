Schwelm: Termin zur Bürgeranhörung für Kirchstraße steht

Ein Blick in die Kirchstraße, die testweise als Fußgängerzone behandelt wird. Der Bürgermeister lädt nun zum Bürgergespräch ein.

Die Bürgeranhörung zum Thema Fußgängerzone in der Kirchstraße findet am 7. Oktober statt. Das gab jetzt die Stadt Schwelm bekannt.

Schwelm. Die Testphase, in der die Kirchstraße als Fußgängerzone behandelt wird, läuft seit dem 26. Juli. Zuvor hatte sich die Politik mit dem vom Kirchstraßenverein Schwelm gestellten Antrag befasst. Befristet ist der Versuch bis zum 31. Oktober 2021.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Auch beim Ortsgespräch am 20. Juli in der Kirchstraße hatte Bürgermeister Stephan Langhard den Anwohnern ausdrücklich zugesichert, ihre Erfahrungen bei der Bewertung der Testphase einzubeziehen. Dieses Versprechen löst er ein und lädt zu einer Bürgeranhörung am Donnerstag, 7. Oktober, um 17 Uhr, im Ratssaal des Rathauses, Hauptstraße 14, ein.

Um verbindliche Anmeldung wird gebeten bei Frau van Velzen im Vorzimmer des Bürgermeisters, 02336/801-202, oder vanvelzen@schwelm.de.

Wegen der begrenzten Anzahl an Plätzen werden die Anwohner, Gastronomen und Einzelhändler aus dem Versuchsbereich vorrangig behandelt. Sie wurden in diesen Tagen vom Bürgermeister durch ein Anschreiben eingeladen.

Wichtig: Für die Teilnahme an der Bürgeranhörung gelten die 3G-Regeln (geimpft, genesen oder getestet mit negativem Coronatest, also einem Antigen-Schnelltest, der maximal 24 Stunden alt ist, oder einem PCR-Test, der maximal 48 Stunden alt ist).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal Gevelsberg Schwelm