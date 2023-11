Schwelm: Top-Star und Geheimtipps beim Adventival

Schwelm. Ein ganz Großer der deutschen Musikgeschichte wird beim Adventival in Schwelm auf die Bühne treten. Dazu spielen mit Jamas Stars von morgen.

Das Schwelmer Adventival 2023 rückt näher. Das Freitagskonzert mit Heinz Rudolf Kunze ist bereits ausverkauft. Für das Samstagskonzert gibt es allerdings noch Karten. Warum sich auch der Besuch am zweiten Tag lohnt.

Es hat eine lange Tradition, dass das Adventival auch lokalen Künstlern eine Bühne bietet. Auf der Suche, wer diesmal die heimischen Farben vertritt, sind die Veranstalter in den eigenen Reihen fündig geworden, denn mit Stefan Wiesbrock und Mark Wiedersprecher stehen am Samstag, 9. Dezember, ab 19.15 Uhr zwei hochkarätige Schwelmer Musiker in den Startlöchern, die schon seit den Anfängen des Adventivals im Jahre 2010 mit von der Partie waren.

Begleitet werden sie von ihren Kindern Anna Wiedersprecher und Joschi und Anna Wiesbrock. Joschi studiert mittlerweile Musikbusiness an der Popakademie in Mannheim und steht schon mit Popgrößen wie Wincent Weiss auf der Bühne. Unter dem Namen „Jamas“, der aus den Anfangsbuchstaben der Bandmitglieder besteht, werden sie ein abwechslungsreiches Programm präsentieren. Neben neuen Kompositionen von Joschi und Anna, neu arrangierten Stücken von Stefan aus seiner CD „ 7 fette Jahre“ finden sich darin auch weihnachtliche Klänge in ungewöhnlichem Gewand.

Am selben Tag betritt nach einer Pause zum Klönen, Essen und Trinken der Geheimtipp der deutschen Singer-Songwritergilde in der Christuskirche mit seiner Band die Bühne: Phil Siemers.

Der Mann aus Hamburg, der schon bei „ Inas Nacht“ einen Auftritt hatte, begeistert eigentlich jeden, der ihn hört. Endlich mal jemand, der intelligente Texte mit Soul singt, der Groove hat, mal lakonisch, mal nachdenklich und mal traurig klingt, aber immer mit einem Hoffnungsstrahl am Horizont daher kommt., werben die Veranstalter.

Also jetzt schnell Tickets bestellen über die Homepage www.adventval.de. Es lohnt sich. Dazu die Ton und Lichtkreationen der Techniker in der Christuskirche und das nette Cateringteam des Adventivals, welche in der Vorweihnachtszeit ein kulturelles Rundumerlebnis erschaffen, was man einfach erlebt haben sollte.

Angebot für 18-jährige

Übrigens: wer in diesem Jahr seinen 18. Geburtstag feiert, kann sich den Kulturpass besorgen. Der Bund fördert kulturelle Angebote mit 200 Euro. Einfach mal googeln ( Kuturpass). In den Stores ist die App für alle frei verfügbar. Warum das Geld nicht für das Adventival einsetzen? Es lohnt sich. Versprochen!

Tickets unter: www.adventival.de

