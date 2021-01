Ein Einbrecher blickt an einem Haus durch eine eingeschlagene Fensterscheibe (gestellte Szene). In Schwelm haben sich laut Polizei Unbekannte Zutritt zu einem Vereinsgebäude verschafft.

Schwelm. Laut Polizei umfasst der mögliche Tatzeitraum, in dem der Einbruch in Schwelm stattfand, mehrere Tage.

Unbekannte Täter brachen zwischen dem 14. und 22. Januar, 16.30 Uhr, die Lichtkuppel eines Vereinsgebäudes auf dem Gelände eines Sportvereins in der Hauptstraße in Schwelm auf. Anschließend kletterten sie in das Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach bisherigem Ermittlungen wurde nichts entwendet.

