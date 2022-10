Schwelm: Unbekannte brechen Werkzeug-Container auf

Unbekannte haben in Schwelm einen Container aufgebrochen, etwas gestohlen und sind unerkannt geflohen.

Schwelm. Diebe waren in Schwelm unterwegs. Die Polizei meldet einen Einbruch auf dem Gelände einer Kirchengemeinde.

In der Nacht zu Donnerstag brachen derzeit noch unbekannte Täter einen an der Sedanstraße in Schwelm aufgestellten Container auf. Der Container befindet sich auf dem Gelände einer Kirchengemeinde und wird als Lagerraum für diverse Werkzeuge genutzt.

Die Täter brachen das Vorhängeschloss auf und entwendeten die darin gelagerten Werkzeuge, danach flüchteten sie unerkannt.

