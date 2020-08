Schwelm: Unbekannte legen Felsbrocken auf Fahrbahn

Schwelm. Die Polizei sucht die Unbekannten, die in Schwelm immer wieder Steine auf die Fahrbahn legen. Das kann extreme Folgen haben.

Gefährliches Hindernis auf der Fahrbahn: Ein 32-jähriger Schwelmer informierte am Dienstag die Polizei darüber, dass er am Vortag einen Unfall auf der Hattinger Straße gehabt habe.

Er fuhr mit seinem VW SUV die Hattinger Straße abwärts in Richtung Talstraße und kollidierte in Höhe der Linder­hauser Straße mit einem etwa 40 x 30 Zentimeter großen Bruchstein, der auf der Fahrbahn platziert worden sei. Durch den Zusammenstoß wurde sein rechter Vorderreifen stark beschädigt.

Nach Angaben des 32-Jährigen soll dies nicht das erste Mal gewesen sein, dass Steine auf die Fahrbahn gelegt wurden. Hinweise auf einen Täter gibt es jedoch bislang nicht.

Der 32-Jährige blieb in diesem Fall unverletzt, sollte jedoch ein Zweiradfahrer über so ein Hindernis fahren, könne dies, so die Polizei, schwere Folgen für diesen haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.