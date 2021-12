Schwelm und Ennepetal: Für Gottesdienst rechtzeitig anmelden

Schwelm/Ennepetal. Hier gibt es alle Infos zu den Gottesdiensten der katholischen Kirche in Schwelm und Ennepetal zu Heiligabend, und wie man sich anmelden kann.

Für zwei Gottesdienste an Heiligabend in der katholischen Kirche St. Johann Baptist in Ennepetal-Voerde ist eine Anmeldung notwendig. An Heiligabend lädt die Kolpingjugend um 14.30 Uhr zur Wortgottesfeier, auf die um 15.15 Uhr ein Punschempfang folgt. Um 16 Uhr findet dann wie gewohnt der Familiengottesdienst zu Heiligabend statt.

Unter der Rufnummer 0151/ 61874159 können sich Interessierte an folgenden Tagen für diese Gottesdienste anmelden: 10. Dezember, 15 bis 18 Uhr, 14. Dezember, 15 bis 17 Uhr; 16. Dezember, 15 bis 17 Uhr; und am 21. Dezember, 15 bis 17 Uhr.

Außerdem ist eine Anmeldung ab Freitag, 10. Dezember, auf der Homepage der Propstei unter www.propstei-marien.de möglich. Die Christmette am 24. Dezember um 22 Uhr und alle weiteren Gottesdienste in Ennepetal an Heiligabend und Weihnachten sind ohne Anmeldung besuchbar.

Auch in St. Marien mit Anmeldung

In der Kirche St. Marien in Schwelm wird es ebenfalls die Möglichkeit zur Online-Anmeldung für bestimmte Feiern an Heiligabend geben. Ab Montag, 13. Dezember, kann man sich für die Kinderkirche um 15.30 Uhr per E-Mail anmelden unter: kinderkirche.schwelm @propstei-marien.de. Der Gottesdienst ist auf 25 Familien (bitte nur Eltern und Kinder) begrenzt.

Für die Kinderkrippenfeier um 15.30 Uhr in der Marienkirche sowie für die weihnachtliche Festmesse um 19 Uhr gibt es eine Online-Anmeldung auf der Homepage der Propstei. Wenn eine Online-Anmeldung nicht möglich ist, kann man sich während der Öffnungszeiten im Pfarrbüro St. Marien unter der Rufnummer 02336/2171 anmelden, und zwar montags bis Freitag von 10 bis 12 Uhr sowie montags und donnerstags von 15 bis 17 Uhr.

Alle Gottesdienste in der Propstei unterliegen bereits seit dem 1. Advent der 3G-Regel, und das Tragen einer OP- oder FFP2-Maske ist verpflichtend. Impfzertifikat, Impfausweis, Genesenen-Bescheinigung oder das Negativ-Ergebnis des Antigen-Schnelltests nicht älter als 24 Stunden sind vorzuweisen. Das gilt aufgrund der Ferien auch für Schulkinder.

