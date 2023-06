Schwelm und Witten: Zulassungsstellen schließen früher

Das Straßenverkehrsamt in Schwelm und die Zulassungsstelle in Witten schließen am Montag eher.

Ennepe-Ruhr. Aufgrund von Wartungsarbeiten schließen die Zulassungsstellen in Witten und Schwelm am Montag früher.

Die Kfz-Zulassungsstellen in Schwelm und Witten schließen am Montag, 5. Juni, um 12.30 Uhr. Grund sind nach Angaben der Kreisverwaltung technische Wartungsarbeiten. Davon nicht betroffen ist die Führerscheinstelle in Schwelm (Hattinger Straße 2a). Sie bleibt am Nachmittag geöffnet.

