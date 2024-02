Schwelm: Unfall auf Talstraße - Frau verletzt

Polizei und Rettungsdienst im Einsatz. In Schwelm hat es am Donnerstag einen Verkehrsunfall gegeben.

Schwelm Auf der Talstraße in Schwelm hat es am Donnerstag einen Unfall gegeben. Eine Autofahrerin wurde dabei verletzt.

Zu einem Unfall kam es am Donnerstag gegen 15.15 Uhr auf der Talstraße in Schwelm. Ein Ennepetaler (31) befuhr diese in Richtung Schwelm mit seinem Nissan Europe. Zeitgleich befuhr vor ihm eine 34-jährige Wuppertalerin die Talstraße in gleicher Richtung mit ihrem VW Golf. Als die Frau nach rechts in die Blücherstraße abbiegen wollte, konnte der 31-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den VW Golf auf. Dadurch wurde die 34-Jährige leicht verletzt.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm