Schwelm: Unfall auf Wupperstraße – Frau eingeklemmt

Schwelm. Unfall auf der Wupperstraße in Schwelm: Die Feuerwehr muss eine eingeklemmte Frau aus einem der Unfallautos befreien.

Zu einem Verkehrsunfall auf der Wupperstraße wurde die Feuerwehr Schwelm am Dienstag um 7.31 Uhr alarmiert. Hier war es zu einem Verkehrsunfall mit zwei Autos gekommen. Zunächst waren nur auslaufende Betriebsmittel gemeldet. Nachdem der Rettungsdienst eingetroffen war, gab dieser die Rückmeldung, dass noch eine Person in einem Pkw eingeklemmt sei.

+++ Lesen Sie auch: Jacobs und Mars beliefern Rewe in Schwelm nicht mehr – leere Regale +++

+++ Lesen Sie auch: Die Autodoktoren – VOX-Sendung wird in Schwelm gedreht +++

Sofort wurde das Einsatzstichwort auf „eingeklemmte Person“ erhöht und weitere Einsatzkräfte zur Einsatzstelle entsandt. Vor Ort stellte sich die Situation wie folgt dar: Zwei Pkw waren an dem Unfall beteiligt. Ein Fahrzeug stand quer auf der Fahrbahn. Hier hatte die Fahrerin das Fahrzeug bereits verlassen. Die andere Fahrerin war in ihrem Auto eingeschlossen und eingeklemmt. Das Fahrzeug stand zudem noch mit der Fahrerseite unmittelbar an der Leitplanke. Das Fahrzeug wurde daher zunächst, nach Rücksprache mit dem Notarzt, mittels maschineller Zugeinrichtung vom Rüstwagen von der Leitplanke weggezogen. Nun wurden beide Türen auf der Fahrerseite entfernt und die Patientin wurde schonend aus dem Fahrzeug befreit und dem Rettungsdienst übergeben. Beide Fahrerinnen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Über diese Maßnahmen hinaus wurde die Einsatzstelle ausgeleuchtet, gegen den fließenden Verkehr abgesichert und der Brandschutz wurde sichergestellt. Auslaufende Betriebsmittel wurden abgestreut und die Fahrzeugbatterien abgeklemmt. Nachdem die Patientinnen in die Kliniken transportiert wurden, konnte auch die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Eingesetzt waren hier der Einsatzführungsdienst, die hauptamtliche Wachbesatzung sowie die Löschzüge Winterberg und Stadt. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt 23 Kräften und neun Fahrzeugen vor Ort. Der Einsatz konnte gegen 8.30 Uhr beendet werden.

+++ Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Nichts mehr verpassen mit unserem kostenfreien Newsletter +++

Nach Auskunft der Polizei war es zu dem Unfall gekommen, weil eine der beiden Frauen in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten war. Die Ursache war am Dienstagnachmittag noch unklar.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm