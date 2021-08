Schwelm: Verkehrsbehinderungen durch Kanalsanierung

Schwelm. In Schwelm laufen den September über Kanalarbeiten. Autofahrer müssen sich auf Einschränkungen einstellen.

Die Technischen Betriebe Schwelm (TBS) werden am Montag, 6. September, mit der Sanierung des öffentlichen Mischwasserkanals im Gehweg der Hattinger Straße beginnen. Es werden die Kanalhaltungen vor den Wohnhäusern Nummer 80 bis 70 saniert. Auf Höhe der Häuser 70 und 72 quert der öffentliche Mischwasserkanal die Martinstraße.

Die Sanierungsarbeiten erfolgen in geschlossener Bauweise im Schlauchrelining-Verfahren. Dabei werden kunstharzgetränkte Glasgewebeschläuche in die schadhaften Kanäle eingezogen und mit Überdruck aufgestellt, so dass nach Aushärtung des Harzes ein neues Kanalrohr in dem vorhandenen Kanal entsteht.

Es sind daher auch keine Straßenaufbrüche für Baugruben erforderlich.

Abschluss bis 30. September geplant

Für den Einbau des neuen Liners und die Aufstellung der Sanierungsfahrzeuge gilt auf der gesamten Gehweglänge ein Halte- und Parkverbot. Auf Grund der Lage einiger Kanalschächte ist es teilweise unumgänglich, dass Zufahrten zu den Grundstücken kurzzeitig gesperrt werden müssen. Die TBS: „Die bauausführende Firma wird vorab Kontakt mit Ihnen aufnehmen, um den Bauablauf abzustimmen“. Der Bauzeitenplan sieht vor, dass die Gesamtmaßnahme bis zum 30. September abgeschlossen wird.

Bei Baumaßnahmen in dieser Größenordnung lassen sich Lärm und Einschränkungen nie ganz vermeiden. Alle am Bau Beteiligten werden ihren Teil dazu beitragen, dass diese Beeinträchtigungen so gering wie möglich gehalten werden.

Beate Gödde von den TBS: „Bitte sprechen Sie uns im Bedarfsfall an. Wir stehen Ihnen gerne für Ihre Anliegen zur Verfügung!“

Die Kanalsanierung führt die Firma Rohrsanierung Jensen GmbH & Co.KG aus Bochum durch. Als Ansprechpartner für Rückfragen stehen von der Firma Jensen Sascha Eick, 02327 / 95 41 261, und seitens der Technischen Betriebe Schwelm Beate Gödde, 02336 / 8047- 42, zur Verfügung.

