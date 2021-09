Schwelm: Vier Leichtverletzte nach Unfall mit Linienbus

Zwei Erwachsene und zwei Kinder sind am Donnerstag in Schwelm bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. (Symbolfoto)

Schwelm. Beim Zusammenprall mit einem Linienbus, sind in Schwelm zwei Erwachsene und zwei Kleinkinder verletzt worden. Die Barmer Straße war gesperrt.

Ein 34-jähriger Wuppertaler ist am Donnerstag mit seinem Auto auf einen Linienbus aufgefahren. Der Unfall ereignete sich auf der Barmer Straße in Schwelm, als der Busfahrer an der Haltestelle „Friedhof“ anhalten wollte. Wie die Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises mitteilt, bemerkte der Wuppertaler den Bus zu spät und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf das Heck auf.

Bei dem Zusammenprall wurden die Insassen des VW Golf leicht verletzt. Dabei handelt es sich neben dem Fahrer um eine 34-jährige Frau und zwei Kinder (2 und 3 Jahre). Sie wurden mit einem Rettungswagen in ein Wuppertaler Krankenhaus gebracht. Das Auto musste abgeschleppt werden, da es nicht mehr fahrbereit war.

Die Barmer Straße war kurzfristig voll gesperrt. Danach konnte die Barmer Straße „unter Verkehrsregelung einseitig befahren werden“, so die Kreispolizeibehörde.

