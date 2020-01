Schwelm: Vier Verletzte und lange Staus nach Unfall

Die Unfallopfer trugen zum Glück keine allzu schweren Verletzungen davon, dennoch arbeiteten die Einsatzkräfte im Höchsttempo. Sie wollten mit aller Macht das Chaos auf der Schwelmer Hauptverkehrsachse so gering wie möglich halten. Das gelang ihnen in beeindruckender Weise. Zwei Stunden nach dem heftigen Frontalunfall räumte der letzte Streifenwagen die Kreuzung und der Verkehr floss langsam wieder.

Infobox Talstraße im Fokus Vor einigen Jahren stand die Kreuzung wenige Meter weiter stark im Fokus und erhielt den Namen „Todeskreuzung“. Immer wieder ereigneten sich dort schwerste Unfälle im Abbiegeverkehr in Richtung Wuppertal, bis die Ampelanlage schließlich komplett erneuert wurde.

Dabei hätte die Sache viel schlimmer ausgehen können: Um 14.36 Uhr wollte ein 75-jähriger Schwelmer in seinem Nissan Qashqai von der Hattinger Straße aus nach links auf die Talstraße abbiegen. Das tat er auch, übersah jedoch die ihm entgegenkommende 60-jährige Schwelmerin, die mit ihrer Mercedes A-Klasse von der Bahnhofstraße aus kommend geradeaus über die Kreuzung auf die Hattinger Straße fahren wollte. Sie hatte keine Chance mehr, zu bremsen oder auszuweichen. Die Wagen stießen frontal zusammen.

Kreuzung kurz komplett gesperrt

Der Gevelsberger Abschleppdienst Schmidt verlädt die beiden zerstörten Fahrzeuge im Eiltempo. Foto: Stefan Scherer / Stefan Scherer / WP

Sowohl die Fahrerin und der Fahrer als auch eine 61-jährige Schwelmerin, die mit in dem Nissan saß, sowie ein 69-jähriger Schwelmer, der Beifahrer in dem Mercedes war, wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. „So wie es aussieht, haben sich alle Beteiligten lediglich leichte Verletzungen zugezogen“, sagt Matthias Jansen, Leiter der Schwelmer Feuerwehr und Einsatzleiter vor Ort. Die beiden Qashqai-Insassen kamen mit dem Rettungswagen in das Schwelmer Helios-Krankenhaus, der Mann und die Frau aus dem Mercedes in das Helios-Klinikum nach Wuppertal Barmen.

„Zu Beginn des Einsatzes mussten wir die Kreuzung kurzzeitig komplett sperren, um dem Chaos schnell Herr zu werden“, hieß es vor Ort von der Polizei. Die Beamten regelten jedoch bald schon umsichtig den Verkehr – immer unter der Prämisse, dass die Staus nicht zu lang werden. Dennoch blieb es nicht aus, dass sich vor allem in Richtung Ennepetal und Wuppertal die Wagen weit aufreihten, ebenso mussten die Verkehrsteilnehmer längere Wartezeiten in Kauf nehmen, wenn sie die Bahnhofstraße in Richtung der ehemaligen B 7 befahren wollten.

Im abgesperrten Bereich versorgten die Mediziner des Rettungsdienstes die Verletzten, während die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Unfallwagen sicherten, deren Batterien abklemmten, auslaufende Betriebsmittel abstreuten und mit ihren Wagen halfen, die Kreuzung teilzusperren. Auch der Gevelsberger Abschleppdienst Schmidt verlud die geschrotteten Karossen in Windeseile, so dass sich die Staus ziemlich exakt zwei Stunden nach dem Unfall wieder auflösten.