Ausbildungsjahr Schwelm: Was der Nachwuchs bei der Stadt lernt

Schwelm. Auch im Schwelmer Rathaus hat das Ausbildungsjahr begonnen. Was der Nachwuchs bei der Stadtverwaltung lernt.

Für acht junge Leute beginnt nun mit der Aufnahme ihrer Ausbildung bei der Stadtverwaltung Schwelm ein neuer Lebensabschnitt: Im Ratssaal des Rathauses sprach Bürgermeister Stephan Langhard den Auszubildenden ein herzliches Willkommen aus.

„Wir freuen uns, dass wir Sie für uns gewinnen konnten“, versicherte der Bürgermeister den jungen Leuten. Er ermutigte sie, stets offen zu kommunizieren, denn: „Wir entwickeln uns als Verwaltung mit Ihnen zusammen weiter, und darauf freuen wir uns!“

Die „Neuen“ bei der Stadt beschreiten unterschiedliche Ausbildungswege: Sitki Durgut und Veronika Pelipenko lassen sich zu Verwaltungsfachangestellten ausbilden. Aktueller Einsatzort für Herrn Durgut ist das Administrative Immobilienmanagement, während Frau Pelipenko sich nun in die Aufgaben der Zentrale Dienste einarbeitet.

Dualer Studiengang

Für den Dualen Studiengang – Bachelor of Laws hat sich Ela Ermen entschieden. Ihre Ausbildung beginnt am Freitag, 1. September, an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW.

Im Sachgebiet Stadtgrün des Administrativen Immobilienmanagements freut man sich über Jan-Lukas Ernst und Lukas Frahne, die sich dort zu Gärtnern in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau ausbilden lassen.

Drei junge Frauen haben die Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin gewählt: Kim Sophie Adams, die nun in der Kindertagesstätte Mühlenweg tätig ist, sowie Sophie Linde (Städtischer Kinderhort) und Evangelina Manolakaki (Kindertagesstätte Stadtmitte).

Seit einiger Zeit praktiziert die Schwelmer Stadtverwaltung ein neues Konzept der intensiven Betreuung und Begleitung von Auszubildenden, das auch gemeinsame Aktivitäten der jungen Leute vorsieht und das als gemeinschaftsstiftende Praxis sehr gut angenommen wird.

