Gesellschaft Schwelm: Welche Zukunft haben Bäume in unseren Städten?

Schwelm. Wir brauchen sie und machen es ihnen nicht leicht: Welche Zukunft haben Bäume in unserer Stadt? Warum sich diese Frage jetzt in Schwelm stellt.

Stadtbäume sind für eine klimagerechte Stadtentwicklung unverzichtbar, denn sie erfüllen wichtige Funktionen, wie das Freisetzen von Sauerstoff, die Aufnahme von klimaschädlichem Kohlenstoffdioxid (CO 2 ) und das Filtern von Feinstäuben. An heißen Tagen können Stadtbäume die Umgebungstemperatur senken und Überhitzung von Flächen und Gebäuden durch ihren Schattenwurf vermeiden. Aus diesem Grund hat die Wilhelm-Erfurt-Stiftung für Kultur und Umwelt Schwelm in diesem Jahr den Leitfaden „Zukunft Stadtbaum“ herausgeben, verfasst von dem renommierten Wissenschaftler Dr. Markus Streckenbach. Die Stadtverwaltung Schwelm hat sich dieses Thema auf die Fahne geschrieben und dazu im Haus Martfeld eine ganztägige Fachtagung durchgeführt.

Nach Impulsvorträgen wurde in Themen-Workshops die Herausforderung „Mehr Raum für Stadtbäume“ diskutiert. Moderiert wurde die Veranstaltung von Dr. Ilona Kryl.

Nach einer Begrüßung durch Bürgermeister Stephan Langhard hielt zur großen Freude aller Teilnehmenden Schwelms Ehrenbürger Wilhelm Erfurt eine kurze Ansprache. Er ist auch Gründer der Erfurt-Stiftung, die den Leitfaden als ambitioniertes Projekt angestoßen, finanziert und herausgegeben hatte.

Wilhelm Erfurt wünscht sich nach der Vorlage nun ein zielgerichtetes Handeln: Taten müssten aus dem Leitfaden erwachsen. Ganz persönlich freute er sich darüber, dass die Tagung zu diesem existenziellen Natur-Thema ausgerechnet im Haus Martfeld stattfand, sei die Kultur doch der zweite Pol seines Wirkens.

Grundlage war der von Schwelms Ehrenbürger Wilhelm Erfurt (stehend links) und seiner Stiftung angestoßene, finanzierte und herausgegebene Leitfaden „Zukunft Stadtbaum“. Foto: Stadt

Drei Impulsvorträge beleuchteten den „Stadtbaum“ aus unterschiedlichen Perspektiven. So referierte Markus Flocke, Beirat in der Erfurt-Stiftung und ehemaliger Vorstand der Technischen Betriebe Schwelm, über das Thema „Mögen wir eigentlich Bäume?“ Über „Erkenntnisse des Schwelmer Leitfadens ,Zukunft Stadtbaum‘“ sprach der Autor des Werkes, Dr. Markus Streckenbach, Leiter des Sachverständigenbüros für urbane Vegetation. Und hochinteressant ging es weiter mit den Ausführungen von Thorsten Pacha vom Tiefbauamt der Stadt Bochum über „Schwammstraßen: Einsatz von Baumrigolen am Beispiel der Stadt Bochum“.

Im weiteren Verlauf der Tagung führte Ralf Schweinsberg, Technischer Beigeordneter der Stadt Schwelm, in drei Workshops ein, deren Ergebnisse in naher Zukunft im Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung präsentiert werden.

