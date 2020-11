Schwelm: Wie Corona Musikern den Stecker zieht

Normalerweise stehen Lea Bergen und Franz Wüstenberg in dieser Zeitung, weil sie als Musiker große Konzerte spielen und ihr Publikum dabei begeistern. Bergen hat als Teil von Symphonic Floyd 2019 noch vor 5000 Menschen in der Dortmunder Westfalenhalle gesungen. Wüstenberg trat mit seiner Band auf dem Heavy-Metal-Festival Wacken vor rund 20.000 Menschen auf. Wegen Corona bleibt ihnen die Bühne nun verwehrt. Im Interview erzählen sie, was das für sie bedeutet und wie sie sich damit fühlen.

Franz, Du hast mit Deiner Band „The O’Reillys and the Paddyhats“ nach dem ersten Lockdown im März schon wieder Konzerte gespielt. Wie sieht die Situation heute aus?

Franz Wüstenberg: Es ist zwiegespalten. Einerseits hatten wir riesige Einbußen. Wir hätten dieses Jahr um die 50 Konzerte gehabt. Das mussten wir natürlich reduzieren. Andererseits sind wir eine der wenigen Bands, die das Glück hatte, noch so klein zu sein, dass wir noch kleine Konzerte innerhalb der Hygiene-Konzepte machen konnten. Eine Band, die eine Halle mit 1000 Leuten vollmacht, hat eine gewisse Produktionsgröße und einen gewissen Kostenapparat. Die kann nicht sagen, dass sie dann halt vor 100 Leuten spielt. Wir haben noch ungefähr zehn Konzerte europaweit spielen dürfen. Natürlich innerhalb der Auflagen.

Lea, Du bist Gesangslehrerin und singst sonst auf vielen privaten und öffentlichen Veranstaltungen. Wie ist Deine Lage derzeit?

Lea Bergen: Momentan liegt ein großes Loch vor mir, was Aufträge angeht. In einem normalen Jahr ist meine Hauptsaison von April bis Oktober ziemlich weit vorgeplant. Hochzeiten zum Beispiel werden inzwischen ein bis eineinhalb Jahre im Voraus geplant. Normalerweise weiß ich also, was mich in einem Jahr erwartet. Termine für Firmenfeiern und Konzerte kommen im Laufe des Jahres dazu. In diesem Jahr ist aber die ganze Hochzeitssaison zu einem sehr großen Teil flachgefallen. Alle anderen Leute haben sich, was das Wintergeschäft angeht, bislang auch ruhig gehalten. Da ist jetzt gar nichts geplant.

Empfindet ihr beide den jetzigen Lockdown schlimmer als den ersten?

Lea Bergen: Für mich war es erst eine genauso große Einschränkung, weil es ja hieß, dass auch Musikschulen geschlossen sind. Die Musikschule war das Einzige, für das ich das Haus noch verlassen habe. Nach einer halben Woche hieß es ja dann zum Glück, dass NRW die Musikschulen doch öffnet. Da hatte ich dann wieder etwas, für das ich gebraucht wurde. Im ersten Lockdown war ich noch optimistischer, dass das alles nicht so lange dauert.

Franz Wüstenberg: Es ist sehr subjektiv. Alleine bei uns in der Band. Jeder einzelne ist in der gleichen Band und hat die gleiche Situation. Aber jeder hat eine andere private Situation. Ein Bandkollege ist im Veranstaltungssektor tätig. Der hat sich im Krankenhaus beworben, weil er nicht rumsitzen wollte, und arbeitet dort jetzt als Pflegeassistent. Ein anderer ist Schlosser, der arbeitet weiterhin ganz normal. Und ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit Filmen und Fotos.

Steckbrief: Lea Bergen und Franz Wüstenberg Lea Bergen ist 26 Jahre alt, studierte Musikerin und arbeitet hauptberuflich als Sängerin. Sie tritt solo, als Teil eines Duos oder auch mit kompletter Band bei privaten oder auch öffentlichen Veranstaltungen auf. Außerdem schreibt sie Songs, produziert zuhause in ihrem Heim-Studio und gibt Gesangsunterricht. Wer sich für Unterricht bei Lea Bergen interessiert, kann sich bei ihr melden unter 0176/519 74 337 oder leabergen@googlemail.com. Franz Wüstenberg ist 30 Jahre alt und arbeitet als Musiker, Filmemacher und Produzent. Bekannt ist er vor allem als Frontmann der Gevelsberger Irish-Folk-Punk-Band „The O’Reillys and the Paddyhats“, die in diesem Jahr ihr mittlerweile viertes Studioalbum „Dogs on the Leash“ herausgebracht hat. Bergen und Wüstenberg leben als Paar gemeinsam in einem Haus im ländlichen Außenbereich von Schwelm.

Das war im ersten Lockdown eigentlich ganz angenehm. Ich hatte vorher eine ganze Menge zu tun und konnte das dann mal in Ruhe abarbeiten. Ich hatte aber auch Luft, mich zuhause mal um den Garten zu kümmern. Mir hat das gut getan. Auch wenn ich den Lockdown natürlich lieber nicht gehabt hätte.

Und wie ist es jetzt?

Franz Wüstenberg: Jetzt ist die Situation ein bisschen anders. Ich habe ein paar Drehs und muss die produzieren und abwickeln. Jetzt ist es aber unglaublich kompliziert, Drehorte und die verschiedenen Leute innerhalb der Regeln an die Drehs zu bekommen. Maskenbildner arbeiten zur Zeit nicht, weil sie nicht an die Leute randürfen. Das ist alles höchst kompliziert und das, obwohl Dreh und Film und auch Foto eh schon viel Arbeit sind. Man weiß auch nicht, wie lange das jetzt noch so weiter geht. Kann ich im Januar einen Dreh mit zehn Leuten planen? Das ist schon alles sehr einschränkend, aber trotzdem auch Meckern auf hohem Niveau. Ich kann immer weiter fotografieren. Und wenn es Architekturfotografie ist. Dadurch dass ich mehrgleisig mit Musik, Film und Foto fahre, ist es existenziell für mich überhaupt kein Problem.

Ist das bei Dir auch so, Lea?

Lea Bergen: Ich habe mich eher spezialisiert. Mein Lebensmodell sah eigentlich immer so aus, dass ich parallel Gesangsunterricht gebe, um den Kontakt zu den Schülern zu haben und weil ich es sehr gern tue. Meine Vorstellung dabei war, dass ich 30 Prozent Unterricht gebe und 70 Prozent live auftrete oder Studiojobs mache, also selbst singe. Das ist im Moment unrealistisch. Aber ganz viele Kollegen, die nur live spielen, sind von der Situation noch stärker betroffen als ich. Ich habe auch wirklich solidarische Schüler und habe in diesem Jahr sogar noch Schüler hinzubekommen. Trotzdem ist 2020 für mich mit einem normalen wirtschaftlichen Jahr natürlich nicht vergleichbar. Ich muss mich aber auch nicht verschulden.

Wie stehst Du denn zu den Corona-Einschränkungen im Allgemeinen? Ihr zählt ja zu den Berufsgruppen, die davon härter betroffen sind als viele andere.

Lea Bergen: Also ich kann die Maßnahmennachvollziehen, bin aber wie Du sagst total davon betroffen. Dass Musikschulen schließen sollten ist aus meiner Sicht nicht sinnvoll, solange die Regelschulen offen sind. In den Regelschulen herrscht total viel Verkehr und nachmittags dürfen die Schüler nicht in die Musikschule zum Einzelunterricht, wo sie hinter einer Plexiglasscheibe unterrichtet werden. Dass private Feiern verboten sind, verstehe ich aber. Spätestens, wenn Alkohol getrunken wird, war es das auch mit der Einhaltung jeglicher Hygieneregel.

Franz, Du hast mit Deiner Band unter Hygiene-Regeln im Autokino, im Zirkus oder auch vor Publikum in Strandkörben gespielt. Hättet ihr das so weitergemacht? Oder kannst Du verstehen, dass Konzerte wieder eingeschränkt wurden?

Franz Wüstenberg: Wir hätten das weitergemacht, wenn das weiter gegangen wäre. Vielleicht hätten wir nur weniger Konzerte gespielt, weil man dann doch gemerkt hat, dass die Ticketverkäufe zurückgegangen sind, obwohl es Möglichkeiten für Konzerte gab. Die Leute hatten aber teilweise Angst. Angst vor Corona oder Angst davor, dass sie ihr Geld nicht in ein Konzert umwandeln können, weil es doch wieder abgesagt wird. Viele haben gesagt, dass sie lieber warten, bis das mit den Konzerten wieder richtig läuft.

Kurz und Knapp Was fehlt euch während der Coronazeit am meisten? Franz Wüstenberg: Live touren. Lea Bergen: Das Gefühl, gebraucht zu werden. Was ist eurer bester Tipp, wie man jetzt nicht die Nerven verliert? Franz Wüstenberg: Rausgehen in die Natur. Lea Bergen: Sich neue Horizonte erschließen. Was macht ihr zuerst, wenn die Pandemie vorbei ist? Lea Bergen: Ein Release-Konzert veranstalten. Franz Wüstenberg: Wieder auf Tour gehen.

Ich persönlich finde, dass man diese Maßnahmen am besten akzeptieren kann, wenn man versteht, warum sie sein müssen. Und das ist ein bisschen schwierig. Ich bin kein Virologe. Und selbst die unterscheiden sich ja in ihren Ansichten. Ich weiß nicht, ob diese Maßnahmen total richtig sind. Ich weiß nur, dass es immer unterschiedliche Meinungen gibt und dass man in einer Gesellschaft Rücksicht aufeinander nehmen muss.

Wie könntet ihr euch denn vorstellen, dass es im nächsten Jahr weitergeht? Habt ihr die Hoffnung, dass Veranstaltungen wieder möglich sind? Und wenn ja, in welchem Maße?

Lea Bergen: Ich habe die Befürchtung, dass Veranstaltungen und andere nicht überlebenswichtige Sachen weit unten stehen auf der Prioritätenliste. Ich hoffe, dass sich die Lage mit Vorübergehen der normalen Grippezeit wieder entspannt. Ab April 2021 ist mein Termin-Kalender Stand jetzt relativ voll. Aber das ist alles nur mit Bleistift eingetragen. Ich weiß nicht, was davon wirklich stattfindet. Diese Unsicherheit ist total schwierig. Und dann kommt noch die fehlende Wertschätzung durch die Politik hinzu.

Franz Wüstenberg: Wir hatten eine ziemlich ausgedehnte Tour mit einer größeren Band in Planung. Da hätten wir deutschlandweit Hallen für bis zu 1500 Leute bespielt. Die Tour wäre im März und April nächsten Jahres. Ich hoffe, dass das klappt Ich glaube aber nicht. Wir haben auch total tolle Anfragen für Festivals, zum Beispiel von einem, dass an der russischen Küste stattfindet. Das wäre im August. Wir haben außerdem noch ganz viele Konzerte, die wir in diesem Jahr verschieben mussten. Und die Anfragen gehen so weiter. Ich glaube aber, dass wird alles noch dauern, bis das wieder möglich ist.



