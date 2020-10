Schwelm: Wieder Vandalismus – Polizei fasst Jugendliche

Schwelm. Schöner Erfolg für die Polizei: Seit Monaten zerschlagen Randalierer Scheiben an Bahnhöfen und Bushaltestellen. Zwei von ihnen sind nun gefasst.

In Schwelm wurde eine Bushaltestelle beschädigt. Am Samstag, 3. Oktober, gegen 0.45 Uhr meldeten Zeugen drei männliche Personen, die am Busbahnhof die Scheibe eines Haltestellenwindschutzes eingeschlagen hatten.

Im nahen Umfeld kontrollierten Polizeibeamte kurz darauf zwei jugendliche Schwelmer, auf die die Personenbeschreibungen der Zeugen zutrafen. Die Personalien wurden festgestellt und Anzeige erstattet.