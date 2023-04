Die Stadt Schwelm arbeitet derzeit an einem Parkraumkonzept. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können daran mitwirken.

Bürger können sich anmelden Schwelm: Workshop zu Parken und Mobilität in der Innenstadt

Schwelm. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können in einem Workshop an der Erarbeitung des Parkraum- und Mobilitätskonzepts für Schwelm mitwirken.

Wie sieht künftig der Verkehr und das Parken in der Innenstadt aus? Für Schwelm wird gerade ein Parkraum- und Mobilitätskonzept (PMK) erstellt und die Stadt lädt nun alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zur Teilnahme am nächsten PMK-Work­shop ein. Der Workshop findet am Mittwoch, 19. April, um 17 Uhr im Schwelmer Rathaus, Ratssaal, Hauptstraße 14, statt.

+++Wie die Alkoholsucht das Leben eines Schwelmers zerstörte+++

Im Rahmen der Erstellung des Parkraum- und Mobilitätskonzeptes gab es bereits im Sommer 2021 eine breite Öffentlichkeitsbeteiligung mit zahlreichen Anregungen aus der Bevölkerung, die in das Konzept eingearbeitet worden sind. Nun soll mit Blick auf die anvisierten Handlungsfelder und möglichen Maßnahmen ein weiterer Workshop stattfinden. Der Konzeptabschluss soll voraussichtlich Anfang Herbst erfolgen.

In mehreren Diskussionsrunden mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Lokalpolitik sowie weiteren Akteurinnen und Akteuren der Stadtgesellschaft wurden Leitziele und daraus abgeleitete Handlungsfelder erarbeitet. Jetzt geht es darum, die Erkenntnisse öffentlich zu diskutieren.

+++SPD Schwelm verteidigt Flüshöh als Sparkassen-Chef+++

Wer am Workshop teilnehmen möchte, wird gebeten, sich, sofern dies möglich ist, per E-Mail unter mobilitaetskonzept@schwelm.de bis zum 17. April für die Veranstaltung anzumelden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm