Schwelm: WP lädt zur ersten Energiemesse im Kreis ein

Schwelm. Wir laden Sie für Mittwoch, 25. Oktober, zu einer Messe rund um das Thema energetisches Sanieren ein nach Schwelm ein. Jeder ist willkommen.

Wärmepumpe ja oder nein? Welche Fördermittel sind zu haben und welche energetische Maßnahme macht überhaupt Sinn? Wer sein Haus sanieren will, der hat viele Fragen. Unsere Zeitung will Ihnen dabei helfen, die richtigen Antworten zu finden. Am Mittwoch, 25. Oktober, von 17 bis 20 Uhr, laden wir Sie deshalb zu einer Messe rund um das Thema „Energie sparen“ ein. Die Veranstaltung findet in den Räumen des Leo Theaters in Schwelm statt. Mit dabei sind Handwerksbetriebe und Ansprechpartner aus unserer Region. Von hier – für Sie. Die Experten werden Sie individuell und persönlich beraten. Der Eintritt zur Messe ist kostenfrei. Jeder kann vorbeikommen.

Im Rahmen unser Serie „Alles auf Grün“ beschäftigen wir uns seit Wochen mit den Themen, die die Menschen derzeit mehr denn je beschäftigen. E-Auto ja oder nein? Wie funktioniert die Trinkwasserselbstversorgung aus dem eigenen Brunnen, wie autark kann man im eigenen Wohnmobil sein? Funktioniert eine Wärmepumpe auch im Altbau? Was ist mit Fernwärme? Wie bewertet ein heimischer Handwerker das Heizungsgesetz?

Der Eintritt ist kostenlos

Wir stehen mit unserer Serie trotzdem noch am Anfang, weil es noch so viel mehr Themen gibt, die für Sie, für uns alle, relevant und zukunftsweisend sind. Wir wollen sie für Sie angehen, mit Ihnen diskutieren, herausfinden, was auf dem langen Weg zur Klimaneutralität funktioniert und was nicht. Wir wollen für Sie, liebe Leserinnen und Leser, ganz nah an den Dingen sein, die Sie beschäftigen. Fragen beantworten, die Ihnen auf dem Herzen liegen. Aus diesem Grund laden wir Sie zu unserer Messe ein.

Das steckt hinter unserer neuen Serie In unserer Serie „Alles auf Grün“ geht es um den Weg zu einem schonenderen Umgang mit Ressourcen. Die Themenvielfalt ist groß: Photovoltaik, regenerative Energien, E-Mobilität, autarke Versorgungsmöglichkeiten. Wir beschäftigen uns mit vielen Aspekten, die nah am Leben sind, überraschen und helfen sollen. Wir wollen kritisch hinterfragen und vor allem Sie, liebe Leserinnen und Leser, zu Wort kommen lassen.

Wer ein Haus bauen will, eins gekauft hat oder mit dem Gedanken spielt, wer auch eine Mietwohnung nicht nur energetisch optimieren, sondern auch verschönern will oder sich einfach nur unverbindlich informieren möchte, der sollte am Mittwoch, 25. Oktober, nach Schwelm kommen.

Etwa ein Dutzend Ansprechpartner aus verschiedenen Bereichen sind vor Ort. Experten für die Themen Heizung, Photovoltaik, Dämmung, Fenster, energetische Sanierung, Fördermittel, E-Mobilität und die baulichen Voraussetzungen stehen im Ibach-Haus Rede und Antwort. Wir werden sie Ihnen in den kommenden Tagen vorstellen und erläutern, wo die Schwerpunkte liegen und auf welchen Gebieten sie Fachleute sind.

Einen großen Dank richten wir an unsere Kooperationspartner, die diese Messe möglich machen. Und an all die Experten, die mit großem Engagement Ihnen hoffentlich ganz praktisch und am realen Beispiel helfen können. Das Leo Theater stellt uns nicht nur die Räume für die Messe zur Verfügung, das Team um Theater-Chef Andreas Winkelsträter bietet auch eine kostenlose Kinderbetreuung an, damit auch Familien ohne Babysitter kein Problem haben, die Messe zu besuchen.

Was ist überhaupt sinnvoll?

Neben den persönlichen Gesprächen im Foyer des Theaters sind auch größere Diskussionsrunden auf der Bühne geplant, an denen sich die Besucherinnen und Besucher der Messe beteiligen können – und auch sollen. Unter anderem soll es um das Thema E-Mobilität gehen und die praktische Umsetzung. Sind Ladestationen am Mietshaus möglich, worauf ist zu achten? Es werden an diesem Nachmittag viele Fragen beantwortet. Zum anderen soll es darum gehen, welche energetischen Maßnahmen überhaupt sinnvoll sind oder nicht.

Wir freuen uns auf Sie!

