Schwelm/Wuppertal: Dieser Bau sichert unseren Fischbestand

Die alte, in die Jahre gekommene Fischtreppe wird abgebaut. An gleicher Stelle entsteht ein neuer Fischaufstieg, der sich über die gesamte Flussbreite erstreckt.

Schwelm/Beyenburg. Die alte Fischtreppe bei der Firma Erfurt sichert den Fischbestand in Wupper und Beyenburger Stausee. Darum wird sie jetzt erneuert.

Eine tiefe Verbundenheit mit der Region und ein verantwortungsvoller Umgang mit natürlichen Ressourcen ist bei Erfurt & Sohn, dem Tapetenspezialisten aus Wuppertal, nahe der Stadtgrenze zu Schwelm, fest in der Unternehmensphilosophie verankert. Das zeigt sich immer wieder auch im Engagement für regionale Projekte. So bauen der Wupperverband und Erfurt & Sohn derzeit eine neue Fischtreppe am alten Wehr auf dem Betriebsgelände, um den flussaufwärts wandernden Fischen den Weg zu erleichtern.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Renaturierung und Schutz der Artenvielfalt

Im Rahmen der Erneuerung der Erlaubnis zur Entnahme von Wupperwasser für die Tapetenproduktion zeigte sich, dass die Fischtreppe auf dem Betriebsgelände von Erfurt & Sohn nicht mehr den aktuellen technischen Anforderungen und wissenschaftlichen Erkenntnissen entspricht. Eine Fischtreppe oder ein Fischaufstieg besteht aus mehreren, hintereinanderliegenden Becken, welche Fischen wie etwa Lachsen und Aalen die Wanderung flussaufwärts zum Laichgewässer ermöglichen.

Für den Aufbau der neuen Fischtreppe werden Steine aus dem vorherigen Bau wiederverwendet. Der Fischaufstieg ermöglicht Fischen, zum Beispiel Lachsen und Aalen, die Wanderung flussaufwärts zum Laichgewässer. Foto: Erfurt

In Zusammenarbeit mit dem Wupperverband, der Bezirksregierung Arnsberg und Düsseldorf, der Fischereigenossenschaft und dem Ingenieurbüro Floecksmühle wurde eine Fischtreppe konzipiert, deren Fokus auf der Durchgängigkeit der Wupper mit dem Nebenaspekt einer natürlicheren Gewässergestaltung liegt und die über die vorgeschriebenen Anforderungen hinausgeht. Nach Abschluss der Bauarbeiten, bei denen unter anderem Steine aus der abgebauten Fischtreppe wiederverwendet werden, ermöglicht sie den Fischen nicht nur den Aufstieg, sondern auch den Abstieg über das Wehr.

Lesen Sie auch: Ennepetal: Polizei jagt Verbrecher mit Hund und Helikopter

Darüber hinaus sorgt ein für Fische unpassierbares Bauelement vor dem Einlaufbauwerk für einen zuverlässigen Schutz der Tiere. Die neue Fischtreppe ist mit 55 bis 60 Metern Länge deutlich größer als die vorherige und ein wichtiger Beitrag zum Schutz der Artenvielfalt in der Wupper – allein 32 Fischarten sind hier zu Hause

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal Gevelsberg Schwelm