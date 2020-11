Schwelm: Wuppertaler soll Kind brutal vergewaltigt haben

Schwelm/Hagen. Ein 23-Jähriger aus Wuppertal soll ein Mädchen in Schwelm brutal vergewaltigt haben. Nun startet der Prozess vor dem Landgericht in Hagen.

Die Anklageschrift ist nichts für schwache Nerven, denn sie zeichnet das Bild der brutalen Vergewaltigung eines Kindes nach. Ein 23-jähriger Wuppertaler soll ein Mädchen (13), das in Schwelm in einem Kinderheim lebt, schwer missbraucht haben. Da war er gerade erst ein gutes halbes Jahr aus der Haft entlassen. Nun blickt er im Falle einer Verurteilung einer weiteren Haftstrafe wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes zugleich mit Vergewaltigung und Körperverletzung entgegen. Der öffentliche Gerichtsprozesse beginnt am Dienstag, 10. November, vor dem Landgericht in Hagen.

Im Mai dieses Jahres soll der Mann mit der 13-Jährigen aus einem Kinderheim in Schwelm unterwegs gewesen sein. Laut ihrer polizeilichen Aussage kannte sie den Wuppertaler seit ein paar Tagen. Genaueres geht aus den Akten nicht hervor. Gemeinsam sollen die beiden zunächst in der Wohnung eines Bekannten des 23-Jährigen gewesen sein. Aus dieser sollen sie zunächst einen Fernseher und eine Playstation gestohlen haben. Mit ihrer Beute sollen beide in die Wohnung eines weiteren Freundes des Angeklagten gegangen sein, die der Wuppertaler laut Anklage offenbar gelegentlich für sich nutzte.

Gewürgt und missbraucht

Dort soll der Angeklagte das Mädchen auf eine Matratze gezogen und sie dort gegen ihren Willen ausgezogen haben. Als sie sich gewehrt hat, soll er sie zunächst gewürgt und dann ihre Hände festgehalten haben. Schließlich soll er sie vergewaltigt haben, bis das Opfer ihm in sein Geschlechtsteil biss. Hierauf soll er sie erneut gewürgt und anschließend wieder vergewaltigt haben. Nach der Tat soll er sein Opfer aus der Wohnung geworfen haben. Das Mädchen soll zu dem zuvor bestohlenen Bekannten gegangen sein und habe sich anschließend mit diesem gemeinsam zur Polizei begeben.

Bald darauf nahmen die Beamten den Wuppertaler fest. Der Angeklagte befindet sich aktuell in Untersuchungshaft. Dies ist keine neuer Erfahrung für ihn, denn der 23-Jährige ist acht Mal vorbestraft, saß bis vor Kurzem noch im Gefängnis. Der Vater eines zweijährigen Kindes, der beruflich nicht aktiv ist, war erst am 24. Oktober 2019 aus der Haft entlassen worden. Die meisten seiner Vorstrafen soll er wegen Körperverletzungen gesammelt haben. Zuletzt soll er im Jahr 2018 wegen tätlichen Angriffs auf Hilfeleistende der Feuerwehr bei einem Unglücksfall, Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung und im Jahr 2019 wegen Körperverletzung verurteilt worden sein.

Fünf öffentliche Verhandlungstage

Für das Verfahren hat die Kammer zunächst fünf Verhandlungstage vorgesehen: 10. November, 1., 3., 10. und 11. Dezember. Das Verfahren ist öffentlich, die Öffentlichkeit kann jedoch für einzelne Teile des Prozesses – wie die Einlassung des Angeklagten, eine mögliche Vernehmung der Geschädigten oder die Plädoyers – ausgeschlossen werden. Für die angeklagte Tat sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe zwischen zwei und 15 Jahren vor.

Die Geschädigte hat sich dem Verfahren als Nebenklägerin angeschlossen.