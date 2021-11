Schwelm: Zusätzliches Tempo-30-Schild reicht Anwohnern nicht

In der Schulstraße in Schwelm wird laut Beobachtung der Anwohner gerast. Die Menschen haben sich an die Stadt um Hilfe gewandt.

Schwelm. In der Schulstraße in Schwelm herrscht Tempo 30. Gerast wird dennoch. Das wollen die Anlieger.

Ein zusätzliches Tempo-30-Schild ziert seit geraumer Zeit die Einmündung von der Kaiserstraße in die Schulstraße. Damit reagiert die Stadtverwaltung auf ein Schreiben der Anlieger aus dem Februar, in dem diese auf zu schnelles Fahren in diesem Straßenabschnitt hingewiesen hatten.

Doch das Schild allein ist den Anwohnern nicht genug. Es habe über dieses Thema am 26. Mai auch ein Gespräch mit der Stadt gegeben, sagt Uwe Hugendick. Der FDP-Ratsherr, selbst Betroffener, berichtet auch, dass eine mobile Geschwindigkeitsanzeige aufgestellt werden sollte und weiterhin vereinbart worden sei, die Straße durch wechselseitiges Parken oder die Platzierung von Blumenkübeln zu beruhigen. „Bis heute ist leider nichts passiert“, sagt Uwe Hugendick und merkt an, dass es erst in jüngster Zeit an der Rechts-vor-Links-Kreuzung Schulstraße/Bismarckstraße zu einem Abbiegeunfall gekommen sei, bei dem eine Frau verletzt wurde.

Zur Verkehrssituation an der Schulstraße und zum Stand der Gespräch mit den Anliegern war aus dem Rathaus zu vernehmen, dass man auf Uwe Hugendick noch einmal zukommen werde.

