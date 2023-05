Schwelm: Zwei ausgezeichnete junge Pianisten im Leo Theater

Aris Alexander Blettenberg wird am 16. Mai in Schwelm unter anderem Werke von Schubert und Gershwin.

Schwelm. Mit Aris Alexander Blettenberg und Lukas Sternath geben zwei ausgezeichnete junge Pianisten in Schwelm ihr Debüt beim Klavier-Festival Ruhr.

Für Freunde guter Musik dürfte es ein Hochgenuss werden. Karten für die beiden Konzerte können ab sofort erworben werden.

Am Dienstag, 16. Mai, 20 Uhr, spielt Aris Alexander Blettenberg im Leo Theater im Ibach-Haus ein anspruchsvolles Programm. Neben Originalwerken von Franz Schubert stellt er eine Auswahl seiner Lieder, die von Leopold Godowsky, Franz Liszt und dem jungen Pianisten selbst für Klavier bearbeitet wurden, vor. Von Liszt erklingt „Soiree de Vienne Nr. 6“, die Walzer von Schubert als Vorlage nimmt. Um Lieder geht es auch, wenn Aris Alexander Blettenberg einige Stücke aus dem Songbook von George Gershwin spielt. Den krönenden Abschluss des Abends bildet Gershwins „Rhapsody in Blue“.

Der 1994 in Mülheim/Ruhr geborene Blettenberg ist auch als Dirigent und Komponist hervorgetreten. Er ist Stipendiat des Klavier-Festivals Ruhr, ausgewählt vom Preisträger des Klavier-Festivals Ruhr 2022, Gerhard Oppitz.

Einer der spannendsten Aufsteiger in der Welt des Klaviers kommt am Montag, 26. Juni, 20 Uhr nach Schwelm. Lukas Sternath, mehrfacher Preisträger des ARD-Musikwettbewerbs 2022, gibt sein Klavier-Festival-Debüt im Leo Theater im Ibach-Haus. Auch der erst 21-jährige Österreicher hat Franz Schubert im Gepäck und zollt damit dem Schubert-Schwerpunkt des diesjährigen Festivals seinen Tribut. Er spielt das Allegretto in c-Moll D 915 und die Sonate in c-Moll D 958.

Sternath, der für die „Farbenpracht und Leuchtkraft des Tons“ gelobt wird, präsentiert sich außerdem mit Johannes Brahms‘ Sechs Klavierstücken op. 118 und der virtuosen Sonate Nr. 7 in B-Dur von Sergej Prokofjew.

Karten für beide Konzerte zu Preisen von 25 bis 45 Euro sind erhältlich über die Hotline des Klavier-Festivals Ruhr 0201/89 66 866 oder im Internet unter www.klavierfestival.de

