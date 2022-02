Schwelm: Zwei Verletze bei Auffahrunfall

Einsatz mit Blaulicht. Ein Unfall in Schwelm forderte zwei Verletzte. Die Verursacherin hatte ein Fahrzeug zu spät bemerkt.

Schwelm. Zwei Verletzte forderte ein Unfall in Schwelm. Die Verursacherin hatte ein Fahrzeug zu spät bemerkt.

Eine 38-jährige Sprockhövelerin fuhr am Sonntagvormittag mit ihrem Hyundai auf der Hattinger Straße in Richtung Talstraße. Aus bisher ungeklärten Gründen bemerkte sie den an der dortigen Ampel stehenden Mercedes eines 41-Jährigen zu spät und fuhr auf den Wagen auf.

Durch den Zusammenstoß wurden sowohl der Fahrer als auch die 32-jährige Beifahrerin in dem Mercedes leicht verletzt.

Eine sofortige ärztliche Behandlung benötigten sie nicht.

