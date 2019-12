Info Schwelme in naturnahen Zustand bringen

Schwelme in naturnahen Zustand bringen

Im September erhielt der Wupperverband von der Bezirksregierung Arnsberg eine Förderung des Hochwasserschutz-Projektes in Höhe von 1,7 Millionen Euro. Die wesentliche Voraussetzung für die Förderung ist der Perspektivplan Schwelme. Der Plan enthält neben einer Betrachtung und Bewertung der Schwelme verschiedene Maßnahmen, um den Bachlauf zu verbessern. Zunächst wurde ein Planungshorizont bis 2030 angesetzt mit kurz- und mittelfristig durchführbaren Maßnahmen. Im Gesamtvolumen werden die Kosten für die Umsetzung dieser Projekte circa eine Million Euro betragen. Davon sind 80 Prozent förderfähig.

Der Eigenanteil von 20 Prozent ist von der Stadt Schwelm als Wupperverbandsmitglied einzelveranlagt zu tragen, da diese Maßnahmen nicht im von den Gremien beschlossenen, genossenschaftlich finanzierten Programm zur Umsetzung der EU-WRRL enthalten sind. Langfristiges Ziel ist es, die derzeit verrohrten oder in Betonschalen verbauten Strecken der Schwelme sowohl auf dem Stadtgebiet Wuppertal als auch in Schwelm über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren wieder in einen naturnahen Zustand zu entwickeln. Die hierzu erforderlichen Bausteine werden Bestandteil eines Gewässerentwicklungsprogramms mit genossenschaftlichem Finanzierungsmodell sein, sofern auch hierfür Fördermittel des Landes bereitgestellt werden.